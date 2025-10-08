  • Megjelenítés
FONTOS Megérkezett a fix 3%-os hitel a vállalkozásoknak is – Mi áll a háttérben, és mi a kormány célja?
Vége a békülésnek, Moszkva világháborúval fenyegetőzik - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán
Globál

Vége a békülésnek, Moszkva világháborúval fenyegetőzik - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Portfolio
Ukrán drón csapódott a Novovoronyezsi Atomerőműbe, Kijev szerint a gép letért pályájáról orosz elektronikus zavaróberendezések tevékenysége miatt. Oroszország háborús eszkalációval, atomcsapással fenyegetőzik (ismét), amiért az Egyesült Államok elnöke Tomahawk cirkálórakéták átadását fontolgatja Ukrajnának. Az orosz csapatok elfoglalták Fedorivkát, Sziverszk közel a bekerítéshez. A nap folyamán Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes arról beszélt, hogy a béketeremtés felé irányuló momentum elillant. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szerdai fejleményeivel.
Elfoglalták az oroszok Novohrihorivkát

A Zaporizzsja megye északi részében található falu "felszabadítását" (megszállását) ma kora délután jelentette be az orosz védelmi minisztérium.

Heves harcok Kupjanszknál

A harkivi város északi térségében még mindig heves harcok dúlnak, az orosz erők birtokolják jelenleg a város néhány utcáját.

Az ukrán különleges erők sikeres bevetést jelentettek ma délelőtt Kupjanszkból, mellyel állításuk szerint "megállították" az orosz előrenyomulást, de mindössze három orosz katona likvidálását hozta le az ukrán média.

(RBK)

Kimondta Moszkva: vége van, elillant a békepillanat – Folytatódik a háborús pusztítás

Elillant az alaszkai Trump-Putyin békecsúcs által generált momentum, az ukrajnai háború békés rendezésére adott időablak lényegében bezárult – jelentette ki Szergej Rjabkov, Oroszország helyettes külügyminisztere.

Tovább a cikkhez
Kimondta Moszkva: vége van, elillant a békepillanat – Folytatódik a háborús pusztítás
Ursula von der Leyen rendkívüli kijelentést tett: új és veszélyes hadművelet indult el Európában

A választás egyszerű. Vagy elfordulunk, és hagyjuk, hogy a fenyegetés növekedjen, vagy egységgel, elrettentéssel és elszántsággal válaszolunk. Én tudom, melyik utat választja Európa – mondta el Ursula von der Leyen szerdán az Európai Parlamentben mondott beszédében. Az Európai Bizottság elnöke szerint valami új és veszélyes háborús fenyegetésbe kezdett Moszkva az Európai Unióban.

Tovább a cikkhez
Ursula von der Leyen rendkívüli kijelentést tett: új és veszélyes hadművelet indult el Európában
Annyira olcsó az orosz olaj, hogy a gigantikus gazdasági csapás sem állhatja útját

Várhatóan növelik az orosz olajimportot a következő hónapokban az indiai finomítók, mivel az Egyesült Államokkal folytatott kereskedelmi tárgyalások elhúzódnak, miközben a kedvezmények növekednek a bőséges kínálat mellett – írta a Bloomberg.

Tovább a cikkhez
Annyira olcsó az orosz olaj, hogy a gigantikus gazdasági csapás sem állhatja útját
Mátrai Károly elmondta, mire van szükség, hogy leváljunk az orosz gázról

Mátrai Károly, az MVM csoport vezérigazgatója adott ma elő a Portfolio által szervezett Energy Investment Forum 2025 konferencián. A szakember előadásában többek között az ellátásbiztonság szerepét emelte ki, illetve a diverzifikáció és kiszámíthatóság fontosságát a jelenlegi gázpiacon. Többek között hangsúlyozta: bár csökkent az orosz gáz részaránya az európai fogyasztásban, de lényeges diverzifikáció igazából nem történt, inkább csak az orosz függőséget amerikaira cseréltük. Az ideutaztatás komoly szállítási költségekkel jár, ezért ha teljesen le kell válni a csővezetékről és csak LNG ellátás lesz elérhető, akkor a régió egy prémium piaccá fog válni. Ha meglenne a kiszámíthatóság az európai szabályozásban, akkor tudnánk, hogy hogyan fogunk leválni az orosz gázról.

Tovább a cikkhez
Mátrai Károly elmondta, mire van szükség, hogy leváljunk az orosz gázról
Teljesen beborulhat az orosz gázexport, meghiúsult Putyin nagy terve

Az orosz–kínai tárgyalások a Szibéria Ereje–2 gázvezeték ügyében zsákutcába jutottak, mivel a felek nem tudtak megállapodni sem az árban, sem a beruházás ütemezésében. A projekt legkorábban 2031-ben indulhat el, és csak a következő évtized közepére érheti el teljes kapacitását. A kínai piac ugyanakkor messze nem képes pótolni az európai exportkiesést: az oda irányuló orosz gázszállítások ma csupán az egykori uniós volumen ötödét teszik ki.

Tovább a cikkhez
Teljesen beborulhat az orosz gázexport, meghiúsult Putyin nagy terve
Több halottja van az éjjeli orosz támadásnak

Oroszország 5 ukrán civilt gyilkolt meg az éjjeli dróntámadás során, 37 polgári személy megsérült.

Az oroszok felrobbantották emellett a DTEK egyik hőerőművét is.

(Kyiv Independent)

Belgorodban súlyos károkat okozott egy ukrán dróntámadás

Maszlova Prisztán faluban, Belgorod megyében több ukrán drón is károkat okozott, a sportcsarnok homlokzata ledőlt, hárman meghaltak.

Béklyóba vernék az orosz diplomatákat az EU-ban, Magyarország lehet a mérleg nyelve

Az Európai Unió új javaslatot készít elő, amely korlátozná az orosz diplomaták szabad mozgását a tagállamok között. A cél a hírszerzési tevékenységek visszaszorítása és az uniós biztonsági kockázatok csökkentése. Magyarország álláspontja egyelőre nem ismert, de a kormány rendre ellenzi a hasonló retorziós lépéseket.

Tovább a cikkhez
Béklyóba vernék az orosz diplomatákat az EU-ban, Magyarország lehet a mérleg nyelve
Több ukrán nagyvárosban is felcsaptak a lángok

Nem sikerült elfogni minden, Ukrajnát támadó drónt az éjjel, felcsaptak a lángok Odesszában, Csernyihivben és Szumiban is.

A sérültek, károk összegzése még folyamatban van, de Szumiban egy négy éves gyereket súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba.

Ukrán jelentés

Megérkezett az ukrán légierő reggeli jelentése: Oroszország 183 drónnal és rakétával támadta Ukrajna területét, ebből 154-et tudtak lelőni a légvédelmi erők.

Betörtek az oroszok Zvanivkába

A település Sziverszktől délre található, az orosz jelenlét már ukrán térképeken is látható. Sziverszk Észak-Donyeck egyik fontos védőbástyája: a várost 2022 óta nem tudták elfoglalni az oroszok.

Ukrán jelentés

Megérkezett az ukrán katonai vezérkar reggeli jelentése: 200 szárazföldi ütközetet jelentettek a frontvonalon, a harcok epicentruma Pokrovszk és Novopavlovszk.

Moszkva nagyon ideges: ha Donald Trump ezt tényleg megteszi, háború robban ki Amerika és Oroszország közt

Ha Donald Trump amerikai elnök Tomahawk cirkálórakétákat ad Ukrajnának, Oroszország és az Egyesült Államok hivatalosan is háborús konfliktusban lesz egymással, mivel ezeket a fegyvereket csak amerikai szakértők tudják bevetni orosz területek ellen – fejtette ki Vlagyimir Popov orosz légierő-tábornagy az MK.ru-nak.

Tovább a cikkhez
Moszkva nagyon ideges: ha Donald Trump ezt tényleg megteszi, háború robban ki Amerika és Oroszország közt
Van, ahol annyira szeretik Putyint, hogy egy komplett városnegyedet neveztek el róla

Csecsenföld fővárosában, Groznijban városnegyedet neveztek el Vlagyimir Putyin orosz elnökről – írja az MK.ru.

Tovább a cikkhez
Van, ahol annyira szeretik Putyint, hogy egy komplett városnegyedet neveztek el róla
Orosz jelentés

Megérkezett az orosz védelmi minisztérium reggeli légvédelmi jelentése: 53 ukrán UAV lelövését jelentették Oroszország légterében az éjjel.

A támadás epicentruma a határ menti Belgorod és Voronyezs régiók voltak.

Nagyszabású orosz támadás Volcsanszk ellen

A harkivi várost orosz páncélosok és motoros alakulatok támadták, az ukrán haderő - elsősorban drónok segítségével - visszaverte a rohamot.

Az esetről videó is megtekinthető a közösségi médiában, ezt azonban rendkívül felkavaró mivolta miatt nem közöljük.

Atomerőművet ért támadás, Moszkva világháborúval fenyegetőzik - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szerdai fejleményeivel.

Tegnapi tudósításunk itt érhető el:

Címlapkép forrása: Oxana Chorna/Global Images Ukraine via Getty Images

