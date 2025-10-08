Vége a békülésnek, Moszkva világháborúval fenyegetőzik - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

A harkivi város északi térségében még mindig heves harcok dúlnak, az orosz erők birtokolják jelenleg a város néhány utcáját.

Az ukrán különleges erők sikeres bevetést jelentettek ma délelőtt Kupjanszkból, mellyel állításuk szerint "megállították" az orosz előrenyomulást, de mindössze három orosz katona likvidálását hozta le az ukrán média.

(RBK)