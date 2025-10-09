  • Megjelenítés
A nyílt utcán fogtak fegyvert a volt elnök fejéhez, aki csak a csodán múlt, hogy túlélte – Ez vár az elkövetőkre
Börtönbüntetésre ítélt egy argentin bíróság két embert a Cristina Fernández de Kirchner volt argentin elnök (2007-2015) elleni 2022-es gyilkossági kísérlet miatt. A Buenos Aires-i bíróság Fernando Sabag Montielt tíz, Brenda Uliartét pedig nyolcévi börtönre ítélte.

A 38 éves Sabag Montiel,

aki 2022 szeptemberében pisztolyt szegezett Kirchnerre a háza előtt, de a fegyver ismeretlen okból nem sült el.

Állítása szerint személyes gyűlöletből akarta megölni a volt elnököt. Kirchner a merényletkísérletkor, Alberto Fernández elnöksége idején alelnök volt.

A brazil születésű, argentin állampolgárságú férfit emberölési kísérlet súlyosbított esete miatt ítélték tízévi börtönre. Sabag Montielt korábban gyermekpornográf anyagok tárolása és forgalmazása miatt ítélték négyévi börtönre, így összesen tizennégy évet kell a rács mögött töltenie. Huszonhat éves akkori barátnőjét, Brenda Uliartét "szükséges bűnsegédként" ítélték nyolcévi elzárásra.

Egy harmadik társuknak, Nicolás Gabriel Carizzo nevű barátjuknak, akit háromévi előzetes őrizet után engedtek szabadon, a bíróság jóváhagyta a szabadlábra helyezését.

Az argentin közélet elmúlt két évtizedének egyik kiemelkedő alakjának számító Kirchner ellen megkísérelt merénylet az egész országot megrázta, a bűncselekményt a nemzetközi közösség is elítélte. A volt elnök jelenleg házi őrizetben van egy korrupciós üggyel kapcsolatban.

