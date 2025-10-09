Bejelentette Donald Trump: "történelmi" áttörés született a háború befejezéséről, indul a béketerv első fázisa

Ez azt jelenti, hogy hamarosan MINDEN túszt szabadon engednek, és Izrael visszavonja a csapatait egy előre meghatározott vonalig egy erős, tartós és örök béke felé vezető első lépésként. Minden fél méltányos bánásmódban fog részesülni!
- közölte Trump a Truth Socialön amerikai idő szerint szerda este.
Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök bejelentette, hogy csütörtökön összehívja kormányát a megállapodás jóváhagyására.
A terv első fázisának elfogadásával minden túszunkat hazahozzuk. Ez diplomáciai siker, és nemzeti, illetve erkölcsi győzelem Izrael számára
- közölte.
A Hamász szintén megerősítette, hogy megállapodás született a háború befejezéséről, mondván, "népünk áldozatai nem lesznek hiábavalóak, és hűek maradunk ígéretünkhöz – soha nem adjuk fel népünk nemzeti jogait, amíg el nem érjük a szabadságot, a függetlenséget és az önrendelkezést".
egy hamászon belüli forrás szerint az élő túszokat az izraeli kormány jóváhagyását követő 72 órán belül átadják.
Trump a Fox News adásában szerdán azt mondta, hogy a túszokat valószínűleg hétfőn engedik szabadon. A Hamász továbbá tudatta, hogy átadták a fogva tartott izraeli túszok és a Jeruzsálem őrizetében lévő palesztin foglyok listáját, akiket a túszokért cserébe szeretnének kapni.
Az izraeli hadsereg azonban figyelmeztette a gázai lakosokat, hogy egyes területek továbbra is veszélyes harci zónák. A csapatok továbbra is körülveszik Gáza városát, és a visszatérés oda "rendkívül veszélyes".
A megállapodást a Hamász 2023. október 7-i támadásának második évfordulója utáni napon jelentették be.
A gázai hatóságok szerint több mint 67 ezer ember vesztette életét a háborúban, és az enklávé nagy része romba dőlt az izraeli katonai válaszcsapás kezdete óta. Az izraeli adatok szerint a Hamász támadásában körülbelül 1200 ember halt meg, és 251 túszt hurcoltak Gázába, akik közül a még fogva tartott 48 túszból 20-at vélnek életben lévőnek.
Az egyelőre nem világos, ki fogja irányítani Gázát a háború után. Netanjahu, Trump, a nyugati és arab államok kizárták a Hamász szerepvállalását, amely 2007 óta irányítja az övezetet.
A megállapodás második szakasza értelmében egy Trump vezette nemzetközi testület, amelynek tagja lesz Tony Blair volt brit miniszterelnök is, fontos szerepet játszhat majd Gáza háború utáni kormányzásában. A tervet támogató arab országok ragaszkodnak ahhoz, hogy az végül egy független palesztin állam létrehozásához vezessen, amit Netanjahu ugyanakkor elutasít.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
