Béketárgyalások Ukrajnában: itt van a fordulat, úgy néz ki, Putyin meggondolta magát

Portfolio
Tegnap az orosz külügy arról nyilatkozott, hogy immáron kifulladt a béketárgyalások momentuma, ma a Kreml viszont arról beszélt, hogy a helyzet értelmezése téves, az orosz-amerikai tárgyalások még mindig folyamatban vannak – írta meg az RBK Ukraina.

Tegnap Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes arról beszélt: az alaszkai Trump-Putyin csúcson keletkezett „békemomentum” elillant, ismét a fegyvereké a szó:

Ma Jurij Usakov, az orosz elnök tanácsadója

ennek szöges ellentétét nyilatkozta le, gyakorlatilag explicit cáfolva Rjabkov szavait:

Azok a kijelentések, melyek az Anchorage-i momentum kifulladásáról szólnak az ukrajnai háború megoldása kapcsán, fundamentálisan tévesek. A kapcsolat Oroszország és az Egyesült Államok adminisztrációja, elnökei közt folyamatos”

– mondta Putyin tanácsadója, aki az orosz-ukrán békedelegációt is vezette, moszkvai oldalon.

Arra is kitért, hogy Putyin és Trump Alaszkában olyan dolgokról állapodtak meg, melyek szerinte „nem tetszenek mindenkinek.”

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője ezt egy kicsit árnyalta tegnapelőtti sajtótájékoztatójában: ő azt mondta, hogy való igaz, hogy folynak a tárgyalások Moszkva és Washington közt, de „nem sikerült még semmilyen komoly megegyezést nyélbe ütni.”

Címlapkép forrása: Mikhail Svetlov/Getty Images

