Dörzsöli a markát Zelenszkij – Már a tartalékait éli fel Putyin, de ez így jó, hisz "éreznie kell a háború teljes árát"

Portfolio
Oroszországban már 20 százalékhoz közelít a benzinhiány mértéke, és Moszkva kénytelen a dízeltartalékaihoz is hozzányúlni az olajfinomítókat ért ukrán támadások miatt - jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az RBC-Ukraine tudósítása alapján.

Ukrajna valóban jelentős eredményeket ér el, és a Oroszország elleni hosszú távú szankciók egyértelműen bizonyítják ezt. Adataink szerint az üzemanyaghiány Oroszországban már közelíti a 20 százalékot

- vélekedett az ukrán vezető. Az RBC-Ukraine szerint ez az adat a benzinre vonatkozik, míg a dízellel kapcsolatban Zelenszkij azt jegyezte meg, hogy

Oroszország már az "ínséges napokra" félretett tartalékait használja.

Zelenszkij emlékeztetett, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnöknek többször is felajánlották a háború befejezésének vagy legalább a tűzszünetnek a lehetőségét, de elutasította az ukrán és amerikai javaslatokat.

Ezért teljesen igazságos, hogy Oroszországnak éreznie kell a háború teljes árát. A fegyvergyártók gondoskodnak erről, és a nagy hatótávolságú csapásaink egyre pontosabbak

- hangsúlyozta az ukrán államfő.

Oroszország több régiójában már korábban korlátozásokat vezettek be a benzin értékesítésére. Október 7. óta azonban az orosz autósok legfeljebb 30 liter 92-es vagy 95-ös oktánszámú üzemanyagot vásárolhatnak. Egyes benzinkutaknál az AI-95-ös benzint csak üzemanyagkártyával értékesítik.

A súlyos helyzet miatt augusztusban és szeptemberben 360 benzinkút zárt be Oroszországban.

Elemzők szerint az országban minden ötvenedik benzinkút leállította a benzin értékesítését.

A hiány miatt az orosz hatóságok október végéig meghosszabbították a benzin exporttilalmát.

