Drónnal akarták meggyilkolni Brüsszel vezetőit - Beküldték a rohamosztagot, sikerült még időben lépni
Drónnal akarták meggyilkolni Brüsszel vezetőit - Beküldték a rohamosztagot, sikerült még időben lépni

MTI
|
Portfolio
Belga politikusok ellen merényletet tervező fiatalokat állítottak elő Antwerpenben csütörtökön - jelentette be Ann Fransen szövetségi ügyész.

Az antwerpeni Szövetségi Bűnügyi Rendőrség (PJF) csütörtökön négy házkutatást hajtott végre,

az átkutatott lakások egyike alig néhány száz méterre van Bart De Wever belga miniszterelnök otthonától.

A házkutatások során három fiatalt előállítottak, akiket politikusok ellen tervezett terrortámadási kísérlettel és terrorista csoport tevékenységében való részvétellel gyanúsítanak - idézte a közlést a La Libre Belgique című, francia nyelvű belga napilap.

A belga rendőrség speciális egységei, valamint a belga hadsereg aknamentesítő szolgálata (Sedee) a házkutatás során egy félkész robbanószerkezetet, egy fémgolyókkal teli táskát, valamint az egyik gyanúsított otthonában egy - feltételezhetően a szerkezet előállításához használt - 3D-s nyomtatót talált.

Gyaníthatjuk, hogy ez utóbbit a támadás elkövetéséhez szükséges alkatrészek gyártására használták. A szövetségi ügyészség ebben a szakaszban úgy gondolja, hogy drón készítéséről van szó robbanótöltet szállításának céljából"

- fogalmazott Ann Fransen.

Az antwerpeni, 2001-ben, 2002-ben, 2007-ben született fiatalok közül kettőt kihallgattak, egyiküket a nap folyamán szabadlábra helyezték. A másik két gyanúsított sorsáról a pénteki meghallgatás keretében döntenek - tájékoztatott az ügyész.

Címlapkép forrása: Dursun Aydemir/Anadolu Agency via Getty Images

