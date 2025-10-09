Egy egész ország retteg Donald Trump haragjától: NATO-tagállammal fordulhat szembe az elnök, súlyos büntetés jöhet

A Norvég Nobel-bizottság csütörtökön közölte, hogy már hétfőn döntést hozott a 2025-ös békedíj nyerteséről, több nappal azelőtt, hogy Izrael és a Hamász tűzszüneti megállapodást kötött volna Trump elnök gázai béketerve alapján.

A független öttagú bizottság összetételét és a döntés időzítését figyelembe véve a legtöbb Nobel-szakértő és norvég megfigyelő szerint

rendkívül valószínűtlen, hogy Trump kapná a díjat, ami aggodalmat kelt az országban a volt elnök esetleges reakciója miatt.

Kirsti Bergstø, a norvég Szocialista Baloldali Párt vezetője szerint Oslónak "mindenre fel kell készülnie".

Nem vagyok biztos benne, hogy Trump tudja, hogy a Nobel-bizottság független testület, és a norvég kormánynak nincs beleszólása a díjak odaítélésébe"

– nyilatkozta a Guardiannek.

Trump régóta hangoztatja, hogy meg kellene kapnia a békedíjat. Júliusban állítólag felhívta Jens Stoltenberget, Norvégia pénzügyminiszterét és a NATO korábbi főtitkárát, hogy érdeklődjön a Nobel-díjról. Az ENSZ-ben a múlt hónapban azt állította, hogy hat háborút állított le.

Harald Stanghelle újságíró és elemző szerint Trump esetleges megtorlása – ha lenne ilyen –

vámok formájában, magasabb NATO-hozzájárulások követelésében, vagy akár Norvégia ellenséggé nyilvánításában nyilvánulhatna meg.

Hozzátette, hogy

ha Trump nyerne, az lenne a Nobel-békedíj történetének legnagyobb meglepetése".

Nina Græger, az Oslói Békekutató Intézet igazgatója szerint az idei békedíj legvalószínűbb jelöltjei között szerepel a szudáni Vészhelyzeti Reagáló Szobák, az Újságírókat Védő Bizottság és a Nők Nemzetközi Békeligája a Szabadságért.

