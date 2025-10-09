Egyre nagyobb a nyomás Kijeven: Moszkva elképesztő tempót diktál, ez lehet a Kreml célja?

Az orosz csapatok már közel egy éve használják ezeket a viszonylag olcsó, önmegsemmisítő drónokat a fronton, de szakértők szerint
most további indítóállásokat építenek, például a megszállt luhanszki repülőtéren, hogy fokozzák a bevetésüket.
Az ellenség a Sahedeket a KAB [korrektyirujemaja aviabomba - a szerk.] típusú bombák helyettesítőjének tekinti a frontvonalakon
- nyilatkozta Anatolij Hrapcsinszkij ukrán repülési szakértő a Kyiv Independentnek, hangsúlyozva, hogy ez nem jelenti azt, hogy Oroszország bombahiánnyal küzdene.
Míg a KAB irányított légibombákat vadászgépekről dobják le és 200-500 kilogramm közötti robbanóanyagot tartalmaznak, a Sahed drónok csak körülbelül 90 kilogramm robbanóanyaggal.
Azonban a pontosságuk révén hasonló hatást érhetnek el.
Az iráni tervezésű Sahedeknek két fő változata létezik: a kisebb Sahed-131 és a nagyobb Sahed-136. Oroszország kezdetben Iránból importálta ezeket, de most már főként a "hazai terméknek" minősülő Gerány-1 és Gerány-2 változatokat használják, melyeket a tatárföldi Alabuga Különleges Gazdasági Övezetben gyártanak. Itt kisebb méretű, Gerbera nevű csalidrónok is lekerülnek a gyártósorokról.
Egy Gerány drón becsült költsége 20-50 ezer dollár között mozog, míg egy irányított légibomba körülbelül 25 ezer dollárba kerül. Hrapcsinszkij szerint azonban nem valószínű, hogy az orosz csapatok teljesen áttérnének a Gerányok használatára, mivel a KAB-ok továbbra is hatékonyan rombolják az ukrán állásokat.
Pár ukrán katona is megerősítette a Kyiv Independentnek, hogy egyre több Gerány-csapással szembesülnek a fronton. Egyikőjük szerint a drónok jellemzően logisztikai központokat vagy olyan állásokat céloznak, ahol összegyűlt csapatokat vagy felszereléseket támadhatnak, általában 10-15 kilométerre a frontvonaltól. Korábban az oroszok ballisztikus rakétákat vagy kisebb hatótávolságú drónokat használtak az ilyen típusú célpontok ellen.
Ruszlan Gorbenko, a kormányzó Nép Szolgája párt képviselője szerint a Sahedek terjedése a fronton "komoly problémát" jelenthet, hisz segíthet az orosz csapatoknak az ukránok megerősített állásainak lerombolásában, de nem számít arra, hogy ez jelentősen megváltoztatná az erőviszonyokat a frontvonalon.
Hrapcsinszkij ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy az ukránok példát vehetnének Moszkva gyors reagálású végrehajtásáról,
mivel Kijev olyan "stratégiai hibái", mint a tervek kései megvalósítása, még okozhatnak fejfájást.
