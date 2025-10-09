  • Megjelenítés
FONTOS Új adatokat árult el az Otthon Startról Gulyás Gergely
Egyre nagyobb a nyomás Kijeven: Moszkva elképesztő tempót diktál, ez lehet a Kreml célja?
Globál

Egyre nagyobb a nyomás Kijeven: Moszkva elképesztő tempót diktál, ez lehet a Kreml célja?

Portfolio
Oroszország növekvő előszeretettel vet be Sahed / Gerány típusú drónokat Ukrajna ellen, vélhetően azért, hogy az irányított bombáit egy elhúzódó háborúra készülve tartalékban tartsa - olvasható az ukrán Kyiv Independent elemzésében.

Az orosz csapatok már közel egy éve használják ezeket a viszonylag olcsó, önmegsemmisítő drónokat a fronton, de szakértők szerint

most további indítóállásokat építenek, például a megszállt luhanszki repülőtéren, hogy fokozzák a bevetésüket.

Az ellenség a Sahedeket a KAB [korrektyirujemaja aviabomba - a szerk.] típusú bombák helyettesítőjének tekinti a frontvonalakon

- nyilatkozta Anatolij Hrapcsinszkij ukrán repülési szakértő a Kyiv Independentnek, hangsúlyozva, hogy ez nem jelenti azt, hogy Oroszország bombahiánnyal küzdene.

Kapcsolódó cikkünk

Áttörést ért el az orosz hadiipar: még halálosabb lett az Ukrajnát pusztító fegyver, még több célpont van veszélyben

A hadviselés kulcsfontosságú területén tör előre Oroszország, és Ukrajna nem találja az ellenszert

Forradalmi változás az ukrán légvédelemben: speciális egységeket hoznak létre a Sahed drónok ellen

Nagyon súlyos támadás érte Ukrajnát: rakétaeső zúdult az országra, lángokban a nagyvárosok

Míg a KAB irányított légibombákat vadászgépekről dobják le és 200-500 kilogramm közötti robbanóanyagot tartalmaznak, a Sahed drónok csak körülbelül 90 kilogramm robbanóanyaggal.

Azonban a pontosságuk révén hasonló hatást érhetnek el.

Az iráni tervezésű Sahedeknek két fő változata létezik: a kisebb Sahed-131 és a nagyobb Sahed-136. Oroszország kezdetben Iránból importálta ezeket, de most már főként a "hazai terméknek" minősülő Gerány-1 és Gerány-2 változatokat használják, melyeket a tatárföldi Alabuga Különleges Gazdasági Övezetben gyártanak. Itt kisebb méretű, Gerbera nevű csalidrónok is lekerülnek a gyártósorokról.

Egy Gerány drón becsült költsége 20-50 ezer dollár között mozog, míg egy irányított légibomba körülbelül 25 ezer dollárba kerül. Hrapcsinszkij szerint azonban nem valószínű, hogy az orosz csapatok teljesen áttérnének a Gerányok használatára, mivel a KAB-ok továbbra is hatékonyan rombolják az ukrán állásokat.

Pár ukrán katona is megerősítette a Kyiv Independentnek, hogy egyre több Gerány-csapással szembesülnek a fronton. Egyikőjük szerint a drónok jellemzően logisztikai központokat vagy olyan állásokat céloznak, ahol összegyűlt csapatokat vagy felszereléseket támadhatnak, általában 10-15 kilométerre a frontvonaltól. Korábban az oroszok ballisztikus rakétákat vagy kisebb hatótávolságú drónokat használtak az ilyen típusú célpontok ellen.

Ruszlan Gorbenko, a kormányzó Nép Szolgája párt képviselője szerint a Sahedek terjedése a fronton "komoly problémát" jelenthet, hisz segíthet az orosz csapatoknak az ukránok megerősített állásainak lerombolásában, de nem számít arra, hogy ez jelentősen megváltoztatná az erőviszonyokat a frontvonalon.

Hrapcsinszkij ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy az ukránok példát vehetnének Moszkva gyors reagálású végrehajtásáról,

mivel Kijev olyan "stratégiai hibái", mint a tervek kései megvalósítása, még okozhatnak fejfájást.

Kapcsolódó cikkünk

Pusztító lángok csaptak fel Volgográdban, valami új és veszélyes dologra figyelmeztetett Ursula von der Leyen - Híreink az orosz-ukrán frontról csütörtökön

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A csúcs az új mélypont 

Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c

RSM Blog

Jelentős EPR díjemelés októbertől!

2025 októberétől számottevően emelkednek a kiterjesztett gyártói felelősségi (EPR) díjak, amelyet a MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. állít ki a kötelezett vállalatok számára. Az emelé

Holdblog

Vidéken még maradt valaki?

E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Podcas

PR cikk

Konferencia ajánló

VESZPRÉM - Finanszírozás a gyakorlatban

VESZPRÉM - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 9.

SZOMBATHELY - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 13.

Portfolio Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórum 2025

2025. október 14.

EGER - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 15.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
ukrán rakéta uragan bm-27 hurrikán többszörös rakétavető rendszer ukrajna háború orosz
Globál
Pusztító lángok csaptak fel Volgográdban, valami új és veszélyes dologra figyelmeztetett Ursula von der Leyen - Híreink az orosz-ukrán frontról csütörtökön
Pénzcentrum
Ez lehet 2025 legbiztonságosabb befektetése, nem késő beszállni: tényleg kaszálhat, aki jól taktikázik?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility