Elárulta Zelenszkij: Trump egy módon vehetné rá Putyint, hogy leüljön tárgyalni a békéről – Nem új ötletet dobott be az elnök

Az ukrán elnök tegnapi sajtótájékoztatóján kijelentette, Donald Trump amerikai elnök "adhat Ukrajnának néhány nagy hatótávolságú eszközt", ami jelentősen megerősítené az országot.
Zelenszkij elmondta, hogy először még tavaly ősszel, New Yorkban vetette fel ezt a kérdést Trumpnak, amikor a republikánus zászlóvivő még elnökjelölt volt. Legutóbbi találkozójuk alkalmával az amerikaiak nem zárták ki ezt az opciót, az ukrán államfő inkább ígéretet kapott arra, hogy technikai szinten megvizsgálják a lehetőséget.
A legutóbbi sajtóértesülések szerint inkább afelé hajlott a Fehér Ház, hogy nem küldenek Tomahawkokat Kijevnek, de Trump arról is beszélt, hogy először tudni akarná, mire használnák azokat.
Az ukrán elnök kiemelte, hogy a nagy hatótávolságú fegyverek szállításának kérdését már Joe Biden egykori demokrata elnöknél is felvetette, de akkor elutasítás volt a válasz.
Ukrajna megerősítése minden lehetséges eszközzel egy fontos jel. És ez az egyik ilyen, számomra fontos lehetőség: a Tomahawk rakéták. Az ilyesféle intézkedések megerősíthetik Ukrajnát és észhez téríthetik az oroszokat. Hogy kicsit kijózanodjanak, és leüljenek a tárgyalóasztalhoz
- hangsúlyozta Zelenszkij.
Október 7-én az Axios meg nem nevezett fehér házi forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy Trump "nagyjából" meghozta a döntést a Tomahawkok kapcsán, ugyanakkor Washingtonban egyesek attól tartanak, elveszíthetik az irányítást Ukrajna felett, ha átadják a rakétákat.
Címlapkép forrása: Lt Christopher Senenko
Új adószabályok 2025-től: bemutatunk minden részletet az első csomagból
Pár hét múlva érkeznek még új izgalmak ezen a téren is.
Piros lámpán hajtottak át és forgalommal szemben haladtak önvezető Teslák - Autók millióit vizsgálja a hatóság
Közel 3 millió autót érint az amerikai hatósági vizsgálat.
Újraindítani egy vészhelyzeti üzemmódban lévő atomerőművet? Oroszország ezt is meglépné
Nehezen értelmezhető a mostani kijelentés.
Visszavesz az elektromos tervekből a Ferrari
A cég szerint a jelenlegi technológia alkalmatlan arra, hogy szuperautót készítsenek belőle.
Zsiday Viktor feltárta az igazságot a milliárdos vagyonadóról: ezt okozná Magyarországon a terv
Verdiktet mondott a választás előtti nagy bejelentésről.
Olyan gigantikus repülőteret építettek, hogy hegyeket kellett elhordani és folyókat elterelni hozzá
Húsz évig tartott az előkészítés.
Fűtési rendszerek: egyetlen EU-szabályozás miatt a kazánok, hőszivattyúk 90 százaléka veszélybe kerülhet
Nagyon komoly hibát követett el az Európai Bizottság, már vészriadót fújnak a szakértők.
Németország meghátrált: váratlanul feladták a küzdelmet Brüsszellel szemben
Gyorsan változott a kancellár álláspontja.
Fókuszban a KKV-k
A mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) gazdasági szerepe kiemelten fontos, ezért nem véletlen, hogy a társasági adó rendszerében is számos adóalap- és adókedvezmény érhető el kimon
Zsiday Viktor a Tisza Párt vagyonadóról szóló terveiről
A Tisza Párt behozta a közbeszédbe a vagyonadót, ezért érdemes lehet végiggondolni, hogy kell-e ilyen típusú adó nekünk? A többihez hasonlóan ez az adó is... The post Zsiday Viktor a Tisza P
Így segít a nyugdíjbiztosítás abban, hogy ne kelljen a nyugdíjad miatt aggódni
A nyugdíjas kor a jól megérdemelt pihenés ideje, ahol tudunk magunkkal és a családunkkal annyi időt tölteni, amennyit csak szeretnénk. Ehhez elengedhetetlen az anyagi biztonság, amit öngondoskod
Babra megy a játék - nagyhatalmi játszmák az árupiacon
Sok áldozata van az Amerika és Kína közti kereskedelmi háborúnak, az egyik legnagyobb a szójapiac. A geopolitikai játszmák nemcsak a megszokott kereskedelmi vonalakat rúgták fel,... The post Bab
Tudomány turbófokozatban: 26 milliárd a kutatás jövőjére
Megjelent a GINOP Plusz-2.2.1-25, ami esélyt ad arra, hogy a hazai kutatás ne a mezőnyt kergesse, hanem az élmezőnybe ugorjon.
Cser Tamás a Bloombergnek: A forint extra hátszelet kapott
A cikkből megtudhatod: Magyar Péter, az ellenzék vezetője a következő választások után újra kívánja építeni a befektetőkkel és az Európai Unióval való kapcsolatot, és ezzel... The post
A csúcs az új mélypont
Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c
Burgonyaválság a láthatáron: így hat a globális felmelegedés az élelmiszer-ellátásra
A klímaváltozás már nem a jövő problémája a mezőgazdaság területén sem. Kína kutatólaboratóriumaiban már most kísérletekkel mutatják ki, hogy milyen következmén
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Fontos adat érkezett: ezért veszélyes Magyarországon kamatot csökkenteni
Ismét felélénkült a kamatvita.
Október 17-én indul a Préda, a Portfolio kiberbűnügyi podcastsorozatának második évada
A témák között mesterséges intelligencia, online játék, kriptós befektetési csalások.
Váratlanul megszólalt a kamatról Nagy Márton, gyengült is a forint
A Budapest Economic Forum 2025 konferenciáról jelentkezik a keddi Portfolio Checklist.