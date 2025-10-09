  • Megjelenítés
Elárulta Zelenszkij: Trump egy módon vehetné rá Putyint, hogy leüljön tárgyalni a békéről – Nem új ötletet dobott be az elnök
Elárulta Zelenszkij: Trump egy módon vehetné rá Putyint, hogy leüljön tárgyalni a békéről – Nem új ötletet dobott be az elnök

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök úgy véli, ha az amerikaiak Tomahawk rakétákat szállítanának Ukrajnába, az észhez téríthetné az oroszokat és tárgyalóasztalhoz ültethetné Vlagyimir Putyint - írja az RBC-Ukraine.

Az ukrán elnök tegnapi sajtótájékoztatóján kijelentette, Donald Trump amerikai elnök "adhat Ukrajnának néhány nagy hatótávolságú eszközt", ami jelentősen megerősítené az országot.

Zelenszkij elmondta, hogy először még tavaly ősszel, New Yorkban vetette fel ezt a kérdést Trumpnak, amikor a republikánus zászlóvivő még elnökjelölt volt. Legutóbbi találkozójuk alkalmával az amerikaiak nem zárták ki ezt az opciót, az ukrán államfő inkább ígéretet kapott arra, hogy technikai szinten megvizsgálják a lehetőséget.

A legutóbbi sajtóértesülések szerint inkább afelé hajlott a Fehér Ház, hogy nem küldenek Tomahawkokat Kijevnek, de Trump arról is beszélt, hogy először tudni akarná, mire használnák azokat.

Az ukrán elnök kiemelte, hogy a nagy hatótávolságú fegyverek szállításának kérdését már Joe Biden egykori demokrata elnöknél is felvetette, de akkor elutasítás volt a válasz.

Ukrajna megerősítése minden lehetséges eszközzel egy fontos jel. És ez az egyik ilyen, számomra fontos lehetőség: a Tomahawk rakéták. Az ilyesféle intézkedések megerősíthetik Ukrajnát és észhez téríthetik az oroszokat. Hogy kicsit kijózanodjanak, és leüljenek a tárgyalóasztalhoz

- hangsúlyozta Zelenszkij.

Október 7-én az Axios meg nem nevezett fehér házi forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy Trump "nagyjából" meghozta a döntést a Tomahawkok kapcsán, ugyanakkor Washingtonban egyesek attól tartanak, elveszíthetik az irányítást Ukrajna felett, ha átadják a rakétákat.

Címlapkép forrása: Lt Christopher Senenko

