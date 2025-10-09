ISW: íme, ezzel zsarolja Vlagyimir Putyin Donald Trumpot – Lehullott a lepel a Kreml eltitkolt tervéről?

Az orosz elnök október 7-én találkozott a védelmi minisztérium és a vezérkar vezetőivel, valamint katonai parancsnokokkal. A megbeszélésen azt állította, hogy az orosz erők 2025-ben eddig 4900 négyzetkilométernyi területet foglaltak el Ukrajnában, bár független elemzések szerint ez a szám valójában csak 3561 négyzetkilométer.

Az orosz elnök szót ejtett Ukrajna orosz olajfinomítók elleni mélységi csapásmérő kampányáról, miközben Oroszországban és a megszállt ukrán területeken üzemanyaghiány és áremelkedés tapasztalható. Mint írják,

Putyin igyekezett lebecsülni az ukrán támadások jelentőségét, azt állítva, hogy azok "nem fognak segíteni" Kijevnek.

Oroszország ugyanakkor Belaruszhoz fordult a benzinhiány enyhítése érdekében – szeptemberben a vasúton szállított belarusz benzinexport négyszeresére nőtt az előző hónaphoz képest. Mindeközben egy Kreml-közeli katonai blogger aggodalmát fejezte ki az ukrán mélységi csapásokkal kapcsolatban, és felszólította Moszkvát, hogy védje meg Oroszország energetikai infrastruktúráját - számol be az amerikai agytröszt.

Álláspontjuk szerint a Kreml emellett fokozza az arra irányuló erőfeszítéseit, hogy

felhasználja a már nem hatályos amerikai-orosz fegyverkorlátozási szerződéseket, méghozzá arra, hogy engedményeket csikarjon ki az Egyesült Államokból az ukrajnai háborúval kapcsolatosan.

Az oroszországi törvényhozás, az Állami Duma október 8-án felmondta a Plutóniumkezelési és -megsemmisítési Megállapodást (PMDA), amely a fegyverminőségű plutóniumkészletek felszámolására kötelezte a feleket.

Az orosz tisztviselők az Egyesült Államokat hibáztatják a megállapodás be nem tartásáért, valószínűleg azért, hogy

a szerződésből való kilépést zsarolásként használják további engedmények érdekében a tárgyalóasztalnál

- vélekedik az ISW. A PMDA-ból való kilépés a Közepes Hatótávolságú Nukleáris Erőkről szóló Szerződésből (INF) való 2025. augusztusi kilépés után érkezett.

A Kreml lépései valószínűleg közvetlenül arra irányulnak, hogy megakadályozzák a Tomahawk rakéták Ukrajnának történő eladását - értékel az amerikai elemzőház.

[A kilépés] valószínűleg azt a célt szolgálja, hogy erősítse a Kreml azon keretezési törekvéseit, melyek szerint az amerikai-orosz kapcsolatok veszélyes szakaszba léptek, valamint hogy elterelje az Egyesült Államok figyelmét Ukrajnáról - fogalmaz az ISW.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images