A lap annak kapcsán szólaltatta meg az orosz véleményvezért, hogy az elmúlt napokban az ukrán energiaellátó infrastruktúra súlyos csapásokat szenvedett az orosz erők folyamatos támadásai miatt.
Igor Korotcsenkó azt mondta: ezek a támadások arra jók, hogy Ukrajna katonai vezetői kapkodva hozzanak döntéseket védelmi hézagok betöltésére, emiatt pedig többet hibáznak, de
ahhoz, hogy Ukrajna kapituláljon, a teljes áramellátó- és fűtőrendszert meg kell semmisítenie Oroszországnak.
Nem akarom kicsinyíteni a csapásaink eddigi fontosságát. De a feladataink arra késztetnek minket, hogy kettő, három, négy masszív támadást indítsunk egyszerre az áramellátó infrastruktúra ellen. Kapcsoljuk ki a lámpákat Ukrajnában és a katonai irányítási rendszerük összeomlik”
– mondta az orosz szakértő.
Oroszország 2022 ősze óta folyamatosan támadja Ukrajna kritikus infrastruktúráját. Ezek a támadások időszakos áramkimaradásokat okoznak néhány órán, néha napokon át, de teljes összeomlást az állandó javítások miatt nem tudtak előidézni.
