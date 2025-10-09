Kimondta a szakértő: ha Oroszország ezt megteszi, azonnal megnyeri a háborút

Ha Oroszország sikeresen lerombolja Ukrajna áramellátó rendszerét, Kijevnek muszáj lesz azonnal letennie a fegyvert, hiszen nem fognak tudni tovább harcolni – mondta el Igor Korotcsenkó orosz katonai elemző az MK.ru-nak.

A lap annak kapcsán szólaltatta meg az orosz véleményvezért, hogy az elmúlt napokban az ukrán energiaellátó infrastruktúra súlyos csapásokat szenvedett az orosz erők folyamatos támadásai miatt.

Igor Korotcsenkó azt mondta: ezek a támadások arra jók, hogy Ukrajna katonai vezetői kapkodva hozzanak döntéseket védelmi hézagok betöltésére, emiatt pedig többet hibáznak, de

ahhoz, hogy Ukrajna kapituláljon, a teljes áramellátó- és fűtőrendszert meg kell semmisítenie Oroszországnak.

Nem akarom kicsinyíteni a csapásaink eddigi fontosságát. De a feladataink arra késztetnek minket, hogy kettő, három, négy masszív támadást indítsunk egyszerre az áramellátó infrastruktúra ellen. Kapcsoljuk ki a lámpákat Ukrajnában és a katonai irányítási rendszerük összeomlik”

– mondta az orosz szakértő.

Oroszország 2022 ősze óta folyamatosan támadja Ukrajna kritikus infrastruktúráját. Ezek a támadások időszakos áramkimaradásokat okoznak néhány órán, néha napokon át, de teljes összeomlást az állandó javítások miatt nem tudtak előidézni.

Címlapkép forrása: Ukrinform/NurPhoto via Getty Images