Kimondta Trump embere: pusztító új fegyvereket kaphat Ukrajna, teljesen borulhat az oroszok stratégiája
Globál

Portfolio
Ukrajna pusztító képességekkel rendelkező, teljesen újfajta fegyvereket kaphat hamarosan az Egyesült Államoktól, melyek jelentősen megváltoztathatják a háborút – jelentette ki Matthew Whitaker, az USA NATO-követe az RBK cikke szerint.

Whitaker szerint ezek a fegyverek

jelentős pusztítást képesek okozni, az általunk megjelölt térben és időben.”

„Ezek egy része lehet, hogy Ukrajnába lesz telepítve, ahol használják majd őket, ez meg tudja változtatni a számításokat. Egyértelmű, hogy nem jutottunk még el arra a pontra, ahol Vlagyimir Putyin úgy döntött, ideje tárgyalni” – mondta az amerikai vezető.

Úgy látja, Putyin „nagyon gyenge,” de nem akar gyengeséget mutatni.

Whitaker alighanem az amerikai Tomahawk cirkálórakéták esetleges, Ukrajnának való átadásáról beszélt – Donald Trump amerikai elnök elvileg a napokban végleges döntést hozott a transzferről (azt nem tudni, Kijev mellett vagy ellen döntött-e.)

Címlapkép forrása: Ford Williams/U.S. Navy via Getty Images

