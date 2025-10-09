Kulcsfontosságú üzem kapott lángra Oroszországban: a gyanú szerint elsöprő támadás állhat a háttérben

Az Astra Telegram-csatorna helyi lakosokra hivatkozva számolt be a Korobkovszkij üzemnél keletkezett tűzesetről, amelyről felvételek is keringenek a közösségi médiában.

Unconfirmed reports say Russia's oil refinery in Kotovo, Volgograd Oblast (https://t.co/PpVuiLZySG), is on fire after a drone attack.Exilenova+ pic.twitter.com/za5YkYE0Yq https://t.co/PpVuiLZySG — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) October 8, 2025

Bár hivatalos megerősítés nem érkezett a támadásról, Andrej Bocsarov, a Volgográdi terület kormányzója korábban közölte, az orosz légvédelmi erők nagyszabású dróntámadást észleltek a régióban, ahol az alább hulló drónok roncsai megrongáltak egy kazánházat és tüzet okoztak üzemanyag- és energiaipari létesítményekben.

A helyi hatóságok dolgoznak a tűz eloltásán, a kár pontos mértékéről egyelőre nem adtak tájékoztatást. Ukrán tisztviselők nem kommentálták a feltételezett támadást.

Az ukrán Kyiv Independent szerint a NASA tűzfigyelő rendszerének (FIRMS) műholdképei ugyanakkor megerősítették, hogy tűz volt a helyszínen.

Fires in the area of the gas processing plant in Kotovo and at the “Yefimovka” oil pumping station in the Volgograd region have been detected by NASA’s fire monitoring system https://t.co/ksZAUAMXdI pic.twitter.com/ljZ78cuEci https://t.co/ksZAUAMXdI — ASTRA (@ASTRA_PRESS) October 9, 2025

A Korobkovszkij gázfeldolgozó üzem Oroszország déli szövetségi körzetének legnagyobb ilyen létesítménye,

amely 1966 óta üzemelve fontos szerepet tölt be a régió energetikai infrastruktúrájában.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images