Kulcsfontosságú üzem kapott lángra Oroszországban: a gyanú szerint elsöprő támadás állhat a háttérben
Kulcsfontosságú üzem kapott lángra Oroszországban: a gyanú szerint elsöprő támadás állhat a háttérben

Állítólagosan tűz ütött ki a Lukoil egyik oroszországi gázfeldolgozó üzemében a volgográdi Kotovo térségében, feltehetően egy éjszakai dróntámadást követően - jelentette a Kyiv Independent.

Az Astra Telegram-csatorna helyi lakosokra hivatkozva számolt be a Korobkovszkij üzemnél keletkezett tűzesetről, amelyről felvételek is keringenek a közösségi médiában.

Bár hivatalos megerősítés nem érkezett a támadásról, Andrej Bocsarov, a Volgográdi terület kormányzója korábban közölte, az orosz légvédelmi erők nagyszabású dróntámadást észleltek a régióban, ahol az alább hulló drónok roncsai megrongáltak egy kazánházat és tüzet okoztak üzemanyag- és energiaipari létesítményekben.

A helyi hatóságok dolgoznak a tűz eloltásán, a kár pontos mértékéről egyelőre nem adtak tájékoztatást. Ukrán tisztviselők nem kommentálták a feltételezett támadást.

Az ukrán Kyiv Independent szerint a NASA tűzfigyelő rendszerének (FIRMS) műholdképei ugyanakkor megerősítették, hogy tűz volt a helyszínen.

A Korobkovszkij gázfeldolgozó üzem Oroszország déli szövetségi körzetének legnagyobb ilyen létesítménye,

amely 1966 óta üzemelve fontos szerepet tölt be a régió energetikai infrastruktúrájában.

Pusztító lángok csaptak fel Volgográdban, valami új és veszélyes dologra figyelmeztetett Ursula von der Leyen - Híreink az orosz-ukrán frontról csütörtökön

