Leleplező jelentés: van egy terület, ahol nagyon le van maradva Amerika - Oroszország és Kína sokkal jobban áll

A Hiperszonikus Képességek Munkacsoportja által készített jelentés szerint a gyors és mozgékony fegyverek "paradigmaváltást jelentenek a modern hadviselésben", amelyet az USA "nem engedhet meg magának, hogy figyelmen kívül hagyjon". A hiperszonikus fegyverek a hangsebességnél ötször gyorsabban haladnak, másodpercek alatt kilométereket tesznek meg.

A szakértők hangsúlyozzák, hogy a kilövés utáni rakétaelfogás önmagában nem elegendő.

A jelenlegi védelmi rendszerek, mint a Terminal High-Altitude Area Defense és a Patriot ellenintézkedések túlterhelhetők sorozatos támadásokkal, és pótlásuk költséges.

A tanulmány szerint az USA-nak alacsonyabb költségű, nagyobb kapacitású rakétákra, valamint újrafelhasználható hiperszonikus repülőgépekre van szüksége hírszerzési és egyéb feladatok elvégzéséhez. Emellett javasolják a közös fejlesztést és gyártást a szövetségesekkel, például az AUKUS Pillar 2 keretében.

A jelentés azt is ajánlja, hogy a Védelmi Minisztérium dolgozzon ki hiperszonikus szállítási lehetőségeket nukleáris fegyverek számára, mivel

az F-35 vadászgép "valószínűleg nem marad kellően túlélőképes a 2030-as években".

A dokumentum értékeli Oroszország Kinzsal (Ukrajnában már bevetett), Cirkon és Avangárd rakétarendszereit, valamint Kína DF-17 és DF-26 ballisztikus rakétáit. Az USA is rendelkezik különböző fejlesztési szakaszban lévő hiperszonikus rendszerekkel, köztük a Long Range Hypersonic Weapon, Conventional Prompt Strike, Air-Launched Rapid Response Weapon és Hypersonic Attack Cruise Missile programokkal, de ezek többsége még fejlesztési szakaszban van.

Stephen Rodriguez, a munkacsoport igazgatója szerint a fokozatos fejlesztések "nem elegendőek".

"Határozottan kell cselekednünk most. Ez azt jelenti, hogy agresszívan telepítenünk kell az első generációs amerikai hiperszonikus rendszereket, miközben alapvetően át kell gondolnunk, hogyan támogathatunk egy olyan ipari bázist, amely megfizethető kapacitást biztosíthat a következő generáció számára" - olvasható a tanulmányban.

