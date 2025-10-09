  • Megjelenítés
Magyarország dicséretet kapott a Kremltől – Egyetlen lépéssel kiváltottuk Moszkva elismerését
Magyarország dicséretet kapott a Kremltől – Egyetlen lépéssel kiváltottuk Moszkva elismerését

Annak köszönhetően, hogy Magyarország és Szlovákia használja a vétó erejét, az Európai Unió szerencsésen elkerüli, hogy „háborús gépezetté” váljon – jelentette ki a mai nap Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a TASZSZ cikke szerint.

Jelenleg az Európai Unió – elnézést, hogy emlegetem ezt a szervezetet – szavazóbizottságot akar létrehozni, kulcsfontosságú kérdésekről ez döntene. Háború és béke kérdéséről. Egyes EU-tagállamokat, mint Magyarország és Szlovákia, meg akarnak fosztani a vétóerejüktől”

– kritizálta az orosz diplomata az uniót.

Lavrov úgy látja:

Magyarország és Szlovákia a vétójuknak köszönhetően eddig sikeresen megakadályozták, hogy az EU háborús gépezetté váljon.

Az álláspontjuknak köszönhetően elkerültük, hogy az EU az egykor beígért gazdasági és szociális földi Paradicsom helyett háborús gépezetté váljon. Ezt akarja elérni Ursula von der Leyen és a többü führer, aki az EU-t vezeti

– mondta Lavrov.

Arra is kitért, hogy az ENSZ-ben sem szabad visszaélni a szavazati jogokkal, hiszen – ha felborítják például az ENSZ BT-ben kialakult helyzetet, a szervezet úgy jár majd, mint a Nemzetek Szövetsége.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

