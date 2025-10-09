  • Megjelenítés
Megerősítette Ukrajna: ők állnak a súlyos támadás mögött – Videón, ahogy küzdenek a kikötővárosban pusztító hatalmas lángokkal
Megerősítette Ukrajna: ők állnak a súlyos támadás mögött – Videón, ahogy küzdenek a kikötővárosban pusztító hatalmas lángokkal

MTI
Portfolio
Az ukrán erők közölték, ők mértek csapást csütörtökre virradó éjjel a Lukoil orosz kőolaj- és gázipari vállalat Korobkovszkij gázfeldolgozó üzemére és a Jefimovka diszpécserállomásra az oroszországi volgográdi régióban. Oroszországban mindeközben Odessza környékét vette támadás alá, ahol óriási tűz pusztított.
Kulcsfontosságú üzem kapott lángra Oroszországban: a gyanú szerint elsöprő támadás állhat a háttérben

A közlés szerint a Korobkovszkij gázfeldolgozó

Oroszország déli részének egyik legnagyobb üzeme a földgáz elsődleges feldolgozására,

kapacitása évi 450 millió köbméter gáz, valamint évi 186 ezer tonna könnyű szénhidrogén.

Hozzátették: Jefimovka egy olyan állomás, amely több regionális olaj- és kőolajterméket szállító fővezeték kiszolgálásáért felel, évi 50 millió tonna átbocsátó kapacitással.

Mindkét létesítmény területén robbanásokat és tüzet észleltek, a találat következményeire vonatkozó információk pontosítása folyamatban van. Az ukrán védelmi erők folyamatosan végrehajtják azokat az intézkedéseket, amelyek célja az Oroszországi Föderáció katonai-gazdasági potenciáljának megrendítése az ukrajnai fegyveres agresszió megszüntetése érdekében

- fűzte hozzá a vezérkar.

A déli Odessza megye ügyészi hivatala közölte az UNIAN ukrán hírügynökséggel, hogy az éjjel az orosz erők csapásmérő drónokkal támadták az odesszai járást. Csornomorszk városában megsérültek az energetikai létesítmények, valamint a kikötő területén található objektumok, továbbá hat családi ház is megrongálódott.  

A kikötő területén óriási tűz tört ki, ahol növényi olajjal és fapallettel teli konténerek gyulladtak ki.

A lángok oltásáról videót is feltöltöttek az ukrán hatóságok.

Mintegy 30 ezer fogyasztó maradt áram nélkül négy településen.

Az odesszai regionális ügyészség sajtószolgálata szerint öt ember sérült meg, valamennyiüket kórházba szállították. Az ügyészség háborús bűntett miatt indított eljárást.

Mint arról hírfolyamunkban beszámoltunk, az ukrán légierő jelentése szerint Oroszország az éjjel 112 drónnal támadta Ukrajnát, ebből a légvédelem 87-et semlegesített, viszont 22 csapásmérő drón találatát jegyezték fel 12 helyszínen.

Pusztító lángok csaptak fel Volgográdban, valami új és veszélyes dologra figyelmeztetett Ursula von der Leyen - Híreink az orosz-ukrán frontról csütörtökön

Súlyos figyelmeztetést küldött a volt ukrán vezető: Donald Trump az "ellenség oldalára" állna, ha átlépné a Kreml vörös vonalát

Hogy lesz ebből valaha béketárgyalás? Rendkívül pesszimistán nyilatkozott a Kreml: "lelassult a párbeszéd, megakadt a folyamat"

Trump elveszítette a türelmét Putyinnal szemben – az EU-t nyomasztja az új csapásért

ISW: íme, ezzel zsarolja Vlagyimir Putyin Donald Trumpot – Lehullott a lepel a Kreml eltitkolt tervéről?

Újraindítani egy vészhelyzeti üzemmódban lévő atomerőművet? Oroszország ezt is meglépné

Elárulta Zelenszkij: Trump egy módon vehetné rá Putyint, hogy leüljön tárgyalni a békéről – Nem új ötletet dobott be az elnök

