Az orosz külügyminisztérium köszönetét küldte Belgrádnak és hangsúlyozta a Szerbia és Oroszország közt fönnálló több évszázados testvéri kötelék fennállását.
Az adomány a Kurszk Fejlesztési Alapba ment – ezt az alapot Oroszország a Kurszk régió ukrán megszállás utáni helyreállítására hozta létre.
Ukrajna 2024 augusztusától 2025 tavaszáig tartotta ellenőrzése alatt Kurszk megye kb. 8%-át.
Szerbia 2012 óta az Európai Unió tagjelöltje.
Címlapkép forrása: Oleg Palchyk/Global Images Ukraine via Getty Images
