Meghozta a döntést az EU-s tagjelölt: pénzt küld Oroszországnak, Moszkva nagyon hálás
Globál

Portfolio
Szerbia 472 millió rubelnyi (kb. 2 milliárd forint) humanitárius segítséget küldött Oroszországnak, az ukrán haderő által megtámadott Kurszk régió helyreállítására – közölte a TASZSZ.

Az orosz külügyminisztérium köszönetét küldte Belgrádnak és hangsúlyozta a Szerbia és Oroszország közt fönnálló több évszázados testvéri kötelék fennállását.

Az adomány a Kurszk Fejlesztési Alapba ment – ezt az alapot Oroszország a Kurszk régió ukrán megszállás utáni helyreállítására hozta létre.

Ukrajna 2024 augusztusától 2025 tavaszáig tartotta ellenőrzése alatt Kurszk megye kb. 8%-át.

Szerbia 2012 óta az Európai Unió tagjelöltje.

