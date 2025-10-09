  • Megjelenítés
Megmagyarázta Putyin az arcpirító tévedést, amely tönkrevágta a kapcsolatot egy fontos szövetségessel: valójában ezért is Ukrajna a felelős
Megmagyarázta Putyin az arcpirító tévedést, amely tönkrevágta a kapcsolatot egy fontos szövetségessel: valójában ezért is Ukrajna a felelős

Lényegében Ukrajnát hibáztatja Vlagyimir Putyin orosz elnök azért, mert az orosz légvédelem néhány hónapja lelőtt egy azerbajdzsáni utasszállítót. Az incidens után súlyosan leromlott Baku és Moszkva viszonya.

Ma személyesen találkozott egymással Putyin és Ilham Alijev, Azerbajdzsán elnöke. A beszélgetés során az első téma amit megvitattak egy tavaly decemberi incidens volt, mely során az orosz légvédelem lelőtt Kazahsztán fölött egy azerbajdzsáni utasszállító repülőgépet.

Putyin elnök ismét elnézést kért és részvétét fejezte ki a tragédia áldozatainak, ugyanakkor hozzátette:

„több körülmény” miatt történt a repülőgép-szerencsétlenség, melyből az egyik az volt, hogy ukrán drónok voltak a légtérben, amikor az orosz légvédelem tüzet nyitott.

Három ukrán drónt céloztunk, melyek behatoltak az Oroszországi Föderáció légterébe a tragédia éjjelén”

– mondta az orosz elnök.

Az azerbajdzsáni légitársaság (AZAL) gépének lelövését súlyos diplomáciai feszültség követte: Baku el is kezdett emberi élet kioltására nem alkalmas katonai eszközöket küldeni Ukrajnának.

Címlapkép forrása: Meiramgul Kussainova/Anadolu via Getty Images

PR cikk

