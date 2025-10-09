Nincs tovább: Amerika lesújt Szerbiára, élesedtek a szankciók

Az Egyesült Államok szankciókat vezetett be a szerb, orosz tulajdonú NIS olajvállalat ellen, ami miatt Horvátország leállította a nyersolaj-szállítást. Ez veszélyezteti Szerbia egyetlen finomítójának működését, amely az ország üzemanyag-ellátásának nagy részét biztosítja.

Aleksandar Vucic szerb elnök televíziós beszédében közölte, hogy a szállítások leállása miatt a NIS finomító, amely Szerbia olajtermékeinek, köztük a benzinnek és a repülőgép-üzemanyagnak a nagy részét biztosítja,

november 1. után nehezen tud majd működni.

Hozzátette, hogy a tárolók telítettek, és a meglévő készletek az év végéig elegendőek lehetnek az ország ellátására.

Ezek rendkívül súlyos következmények az egész országunk számára. Nem csak egy vállalat működéséről van szó"

- mondta Vucic, akinek pozícióját már egyébként is gyengíti egy éve tartó tüntetéssorozat.

Az Egyesült Államok januárban jelentette be a szankciókat a NIS ellen, amely Szerbia legnagyobb olajimportőre és Oroszország egyik utolsó megmaradt energetikai eszköze Európában. A halasztások sorozata után csütörtökön a NIS közölte, hogy nem kaptak további haladékot.

A horvátországi JANAF vezeték üzemeltetői bejelentették, hogy leállították a Szerbiába irányuló szállításokat, és más piacok felé nyitnak. Stjepan Adanic, a JANAF igazgatótanácsának elnöke elmondta, hogy a NIS-szel kötött szerződés a vállalat bevételének 30%-át tette ki, és ha a szankciók fennmaradnak, az év végéig 18 millió eurót veszíthetnek.

Szerbia EU-tagjelölt ország, de szoros kapcsolatokat ápol Oroszországgal, amely gázszükségletének nagy részét biztosítja. Belgrád elutasította, hogy csatlakozzon az Ukrajna elleni invázió miatt Moszkva ellen bevezetett nemzetközi szankciókhoz.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images