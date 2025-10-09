  • Megjelenítés
Orbán Viktor hadgyakorlaton vett részt
Orbán Viktor hadgyakorlaton vett részt

MTI
Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön a Mezőkövesdi Klementina - volt katonai - Repülőtéren részt vett az "Adaptive Hussars 25" hadgyakorlat egyik mozzanatán - tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.

A Magyar Honvédség Különleges Műveleti Parancsnokság szervezésében magyar, bolgár, szlovák, lengyel és szlovén fegyveres erők egy elfoglalt repülőtér elleni katonai műveletet mutattak be.

