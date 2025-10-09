Ott kémkedett Oroszországnak, ahol kevesen számítanának rá: tagadja a vádakat a gyanúsított

A közlemény szerint a vádiratot már szeptember 11-én továbbították a varsói kerületi bírósághoz. A lengyel állampolgárságú férfit azzal vádolják, hogy
2017-től a 2022. márciusi letartóztatásáig részt vett az orosz hírszerzés tevékenységében, olyan információkat továbbítva, amelyek kárt okozhattak Lengyelországnak.
Az összegyűjtött bizonyítóanyag szerint Tomasz L. kihasználta azt, hogy munkahelyén hozzáférhetett varsói anyakönyvi adatokhoz és a hivatal informatikai rendszeréhez, amelyekből szolgálati iratokat, köztük hivatali szabványokat és lengyel és külföldi állampolgárok anyakönyvi dokumentumait másolta ki.
Ezek lehetővé tették azt is, hogy külföldi szolgálatok hamis személyazonosító dokumentumokat készítsenek.
Az információkat a vádlott egy kódolt rádiókapcsolaton keresztül továbbította az őt irányító hírszerző tisztnek. Erre korábban az orosz szolgálatok képezték ki - áll az ügyészségi közleményben. Tomasz L.-t kémkedéssel és hivatali visszaéléssel vádolják. A férfi a kihallgatások során nem ismerte el bűnösségét.
Az ügyben folytatott nyomozás keretében a lengyel titkosszolgálatok 2022 márciusában egy orosz titkosszolgálati tisztet is lelepleztek.
A tiszt egyike volt a kémkedés miatt később Lengyelországból kiutasított 45 orosz diplomatának.
A lengyel belbiztonsági ügynökség (ABW) szerint ezek a diplomaták az Oroszországi Föderáció titkosszolgálatának tisztjei, illetve velük együttműködő személyek voltak.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Akkumulátor-telepítési boomra kell számítani Magyarországon
A naperőmű-forradalom is tartogat tanulságokat.
Megérkeztek a 3-4 millió forintos fizetések Magyarországra
Vezetői szinten.
Itt a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Nagy veszélyre figyelmzetet a legnagyobb amerikai bank vezére
Megnőttek a kockázatok.
Felemás kezdés a magyar tőzsdén
Vegyes képet mutatnak a blue chipek.
Újabb szikra pattant ki a lőporos hordóban: újjáélesztik a rettegett birodalmat?
Aleksandar Vučić szerb elnök szerint Törökország veszélyes játékot játszik.
Zöld hidrogén, biogáz és szén-dioxid-tárolás: robbanás előtt a zöldgázok piaca
Nagy izgalmak a jövő energiainfrastruktúrájában.
AI factory nélkül ne várjunk áttörést: ezért maradhatnak le a magyar cégek
Németh Mihályt, a H1 Systems Kft. ügyvezető igazgatóját kérdeztük.
Zsiday Viktor a Tisza Párt vagyonadóról szóló terveiről
A Tisza Párt behozta a közbeszédbe a vagyonadót, ezért érdemes lehet végiggondolni, hogy kell-e ilyen típusú adó nekünk? A többihez hasonlóan ez az adó is... The post Zsiday Viktor a Tisza P
Így segít a nyugdíjbiztosítás abban, hogy ne kelljen a nyugdíjad miatt aggódni
A nyugdíjas kor a jól megérdemelt pihenés ideje, ahol tudunk magunkkal és a családunkkal annyi időt tölteni, amennyit csak szeretnénk. Ehhez elengedhetetlen az anyagi biztonság, amit öngondoskod
Babra megy a játék - nagyhatalmi játszmák az árupiacon
Sok áldozata van az Amerika és Kína közti kereskedelmi háborúnak, az egyik legnagyobb a szójapiac. A geopolitikai játszmák nemcsak a megszokott kereskedelmi vonalakat rúgták fel,... The post Bab
Tudomány turbófokozatban: 26 milliárd a kutatás jövőjére
Megjelent a GINOP Plusz-2.2.1-25, ami esélyt ad arra, hogy a hazai kutatás ne a mezőnyt kergesse, hanem az élmezőnybe ugorjon.
Jelentős EPR díjemelés októbertől!
2025 októberétől számottevően emelkednek a kiterjesztett gyártói felelősségi (EPR) díjak, amelyet a MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. állít ki a kötelezett vállalatok számára. Az emelé
Cser Tamás a Bloombergnek: A forint extra hátszelet kapott
A cikkből megtudhatod: Magyar Péter, az ellenzék vezetője a következő választások után újra kívánja építeni a befektetőkkel és az Európai Unióval való kapcsolatot, és ezzel... The post
A csúcs az új mélypont
Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c
Burgonyaválság a láthatáron: így hat a globális felmelegedés az élelmiszer-ellátásra
A klímaváltozás már nem a jövő problémája a mezőgazdaság területén sem. Kína kutatólaboratóriumaiban már most kísérletekkel mutatják ki, hogy milyen következmén
Fontos adat érkezett: ezért veszélyes Magyarországon kamatot csökkenteni
Ismét felélénkült a kamatvita.
Október 17-én indul a Préda, a Portfolio kiberbűnügyi podcastsorozatának második évada
A témák között mesterséges intelligencia, online játék, kriptós befektetési csalások.
Váratlanul megszólalt a kamatról Nagy Márton, gyengült is a forint
A Budapest Economic Forum 2025 konferenciáról jelentkezik a keddi Portfolio Checklist.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!