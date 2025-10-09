  • Megjelenítés
FONTOS Túl erősre sikerült a forint légvédelme? Miért baj, ha mindenki a magyar deviza mellett áll?
Pusztító lángok csaptak fel Volgográdban, valami új és veszélyes dologra figyelmeztetett Ursula von der Leyen - Híreink az orosz-ukrán frontról csütörtökön
Pusztító lángok csaptak fel Volgográdban, valami új és veszélyes dologra figyelmeztetett Ursula von der Leyen - Híreink az orosz-ukrán frontról csütörtökön

Portfolio
Az orosz légvédelmi erők nagyszabású dróntámadást észleltek a Volgográdi régióban, ahol az alább hulló drónok roncsai megrongáltak egy kazánházat és tüzet okoztak üzemanyag- és energiaipari létesítményekben – jelentette Andrej Bocsarov kormányzó az orosz állami TASzSz hírügynökség jelentése szerint. Az Ukrinform szerint az oroszok tegnap többek közt Ukrajna Szumi megyéjét támadták, ahol lakóházak is megrongálódtak. Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén elmondta, "valami új és veszélyes dolog történik az európai égbolton". Von der Leyen szerint az Európában egymást érő drónincidensek célja, hogy próbára tegyék az unió egységét és gyengítsék az Ukrajna felé nyújtott támogatását, majd leszögezte: "ez hibrid háború, amelyet Európának nagyon komolyan kell vennie". Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb fejleményeivel.
Zelenszkij az ellenoffenzíva sikereit sorolja – De Putyin elmondta, szerinte miért nincs oka reménykedni Kijevnek

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint súlyos veszteségeket mérnek Oroszországra a kelet-donyecki ellenoffenzívájuk keretében, ugyanakkor Vlagyimirn Putyin azt állítja, hogy az orosz csapatok tartják a stratégiai kezdeményezést minden frontszakaszon - számol be a Reuters.

Pusztító lángok csaptak fel Volgográdban, valami új és veszélyes dologra figyelmeztetett Ursula von der Leyen - Híreink az orosz-ukrán frontról csütörtökön

Tegnapi hírfolyamunkat itt tudják visszaolvasni:

Vége a békülésnek, Moszkva világháborúval fenyegetőzik - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

