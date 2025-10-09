  • Megjelenítés
Súlyos figyelmeztetést küldött a volt ukrán vezető: Donald Trump az
Súlyos figyelmeztetést küldött a volt ukrán vezető: Donald Trump az "ellenség oldalára" állna, ha átlépné a Kreml vörös vonalát

Mikola Azarov volt ukrán kormányfő arra kérte az amerikai elnököt, hogy ne kövessen el végzetes hibát amerikai Tomahawk rakéták Ukrajnának való átadásával. Az orosz állami TASzSz hírügynökségnek adott nyilatkozatában a 2014-es Euromajdan tüntetések után Oroszországba menekült Azarov kifejtette, hogy pontosan mit is üzenne Trumpnak ebben a kérdésben.

Azt mondanám: Tisztelt Elnök Úr – továbbra is tisztelettel kezelem őt, hiszen sokat tett a hibák kijavításáért, beleértve a normális kapcsolatok kialakítását Oroszországgal, sokat tett a válság valódi okainak feltárása terén is, ezért mondom, hogy tisztelt

- kezdett véleménye kifejtésébe az oroszbarátnak tartott politikus, aki a Moszkvával szorosabb kapcsolatot szorgalmazó Viktor Janukovics elnöksége idején, 2010 és 2014 között ült a miniszterelnöki székben.

Tisztelt Trump elnök úr, Ön most végzetes hibát követ el. Nem csupán arról van szó, hogy a Tomahawk rakéták milyen károkat okozhatnak Oroszországnak. Ez a lépés Önt egy lehetséges közvetítőből és a béketárgyalások résztvevőjéből Starmer, Merz és Macron szövetségesévé, vagyis az Ön ellenségeinek oldalára állítja. Stratégiai hibát követ el

- fogalmazott Azarov, utalva a brit, német és francia kormányfőkre.

