Azt mondanám: Tisztelt Elnök Úr – továbbra is tisztelettel kezelem őt, hiszen sokat tett a hibák kijavításáért, beleértve a normális kapcsolatok kialakítását Oroszországgal, sokat tett a válság valódi okainak feltárása terén is, ezért mondom, hogy tisztelt

- kezdett véleménye kifejtésébe az oroszbarátnak tartott politikus, aki a Moszkvával szorosabb kapcsolatot szorgalmazó Viktor Janukovics elnöksége idején, 2010 és 2014 között ült a miniszterelnöki székben.

Tisztelt Trump elnök úr, Ön most végzetes hibát követ el. Nem csupán arról van szó, hogy a Tomahawk rakéták milyen károkat okozhatnak Oroszországnak. Ez a lépés Önt egy lehetséges közvetítőből és a béketárgyalások résztvevőjéből Starmer, Merz és Macron szövetségesévé, vagyis az Ön ellenségeinek oldalára állítja. Stratégiai hibát követ el

- fogalmazott Azarov, utalva a brit, német és francia kormányfőkre.

