Teljesen ki van borulva Brüsszel: Vlagyimir Putyinnak ezután rács mögött kellene lennie!

A brüsszeli közlemény szerint
az orosz elnök annak ellenére tartózkodik Tádzsikisztánban, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogatóparancsot adott ki ellene az Ukrajna elleni háborúval összefüggésben.
Az EU a leghatározottabban támogatja az ukrajnai háborúból eredő, a nemzetközi jog szerinti bűncselekmény elszámoltatására irányuló erőfeszítéseket. E tekintetben az EU továbbra is támogatja a Nemzetközi Büntetőbíróság ukrajnai ügyésze által folytatott nyomozásokat, és valamennyi állam együttműködésére szólít fel - írta az EKSZ szóvivője.
Az Európia Unió ismételten hangsúlyozza, hogy rendíthetetlenül támogatja a Nemzetközi Büntetőbíróságot, valamint Ukrajna függetlenségét, szuverenitását és területi egységét a nemzetközileg elismert határain belül - tette hozzá közleményében az uniós külügyi szolgálat szóvivője.
