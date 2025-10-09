  • Megjelenítés
Teljesen ki van borulva Brüsszel: Vlagyimir Putyinnak ezután rács mögött kellene lennie!
MTI
Tádzsikisztán a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) működését biztosító Római Statútum részes államaként, az érvényes elfogatóparancs ellenére nem teljesítette a Vlagyimir Putyin orosz elnök előállítására vonatkozó, a statútum szerinti kötelezettségeit - közölte szóvivője útján az Európai Unió Külügyi Szolgálata (EKSZ) csütörtökön.

A brüsszeli közlemény szerint

az orosz elnök annak ellenére tartózkodik Tádzsikisztánban, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogatóparancsot adott ki ellene az Ukrajna elleni háborúval összefüggésben.

Az EU a leghatározottabban támogatja az ukrajnai háborúból eredő, a nemzetközi jog szerinti bűncselekmény elszámoltatására irányuló erőfeszítéseket. E tekintetben az EU továbbra is támogatja a Nemzetközi Büntetőbíróság ukrajnai ügyésze által folytatott nyomozásokat, és valamennyi állam együttműködésére szólít fel - írta az EKSZ szóvivője.

Az Európia Unió ismételten hangsúlyozza, hogy rendíthetetlenül támogatja a Nemzetközi Büntetőbíróságot, valamint Ukrajna függetlenségét, szuverenitását és területi egységét a nemzetközileg elismert határain belül - tette hozzá közleményében az uniós külügyi szolgálat szóvivője.

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images

