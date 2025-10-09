  • Megjelenítés
Több millió ember maradhat fűtés nélkül, Kijev kétségbeesésében az unióhoz fordult segítségért
Több millió ember maradhat fűtés nélkül, Kijev kétségbeesésében az unióhoz fordult segítségért

Az elmúlt időszak orosz csapásai miatt Ukrajna hazai földgáztermelésének több mint a fele kiesett, ami valószínűleg arra kényszeríti az ukrán vezetést, hogy vészmegoldásokat keressen és jelentős eurómilliárdokat költsön gázimportra a közelgő tél átvészelése érdekében, különben súlyos ellátásbiztonsági probléma lehet. A háborúval sújtott ország most az EU segítségét kéri.

Kijev a hét elején közölte szövetségeseivel, hogy a Harkiv és Poltava régiót célzó masszív orosz támadások miatt

az ország gázkitermelésének nagyjából 60%-át kiiktatta

- mondták az ügyet ismerő személyek a Bloombergnek.

Ha a csapások folytatódnak, Ukrajna azzal számol, hogy 2025-26-os fűtési szezon végéig nagyjából 4,4 milliárd köbméter gázt kell vásárolnia, ami közel 2 milliárd euróba kerülhet. Ez Ukrajna éves fogyasztásának közel 20%-ának felel meg és amely szám az orosz támadások miatt még emelkedhet is. Idén eddig Ukrajna 4,58 milliárd köbméter gázt vásárolt külföldi szállítóktól, ebből 3,67 milliárdot a tavalyi fűtési szezon vége óta.

A gáz nélkülözhetetlen az ukrajnai télben, hiszen a háztartások szinte teljes mértékben a gázalapú fűtésre támaszkodnak.

A támadások óta Ukrajna folyamatos kapcsolatban van az EU-val. Kéréseik az energiarendszerük helyreállításához szükséges felszerelésre és légvédelmi rendszerekre vonatkoznak, amelyekkel jobban meg tudnánk védeni a kritikus infrastruktúráját. Emellett pénzügyi támogatást is kérnek a szükséges gázimport kifizetéséhez.

Oroszország mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy megakadályozza, hogy kitermeljük a gázunkat. Mindent meg fognak tenni. Nehéz lesz mindezt kivédeni

- mondta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD), az Európai Beruházási Bank (EBB) és az Európai Bizottság további segélyek nyújtásán dolgozhat Ukrajna energiaszektorának megsegítésére. A Naftogaz augusztusban már kapott egy 500 millió eurós kölcsönt az EBRD-től a sürgősségi beszerzések finanszírozására, a hónap elején pedig 300 millió eurós hitelt kapott az EBB-től.

Továbbra is szoros kapcsolatban állunk Ukrajnával az ország általános energetikai helyzetét illetően

- mondta Anna Kaisa Itkonen, a bizottság energiaügyi szóvivője.

Míg Ukrajna a korábbi teleket generátorokkal és a civilek megsegítésével vészelte át a téli áramkimaradások idején, egyre nagyobb az aggodalom, hogy a tél vége előtt nem lehet majd helyreállítani a mostani támadások okozta károkat.

