Több millió ember maradhat fűtés nélkül, Kijev kétségbeesésében az unióhoz fordult segítségért

Kijev a hét elején közölte szövetségeseivel, hogy a Harkiv és Poltava régiót célzó masszív orosz támadások miatt
az ország gázkitermelésének nagyjából 60%-át kiiktatta
- mondták az ügyet ismerő személyek a Bloombergnek.
Ha a csapások folytatódnak, Ukrajna azzal számol, hogy 2025-26-os fűtési szezon végéig nagyjából 4,4 milliárd köbméter gázt kell vásárolnia, ami közel 2 milliárd euróba kerülhet. Ez Ukrajna éves fogyasztásának közel 20%-ának felel meg és amely szám az orosz támadások miatt még emelkedhet is. Idén eddig Ukrajna 4,58 milliárd köbméter gázt vásárolt külföldi szállítóktól, ebből 3,67 milliárdot a tavalyi fűtési szezon vége óta.
A gáz nélkülözhetetlen az ukrajnai télben, hiszen a háztartások szinte teljes mértékben a gázalapú fűtésre támaszkodnak.
A támadások óta Ukrajna folyamatos kapcsolatban van az EU-val. Kéréseik az energiarendszerük helyreállításához szükséges felszerelésre és légvédelmi rendszerekre vonatkoznak, amelyekkel jobban meg tudnánk védeni a kritikus infrastruktúráját. Emellett pénzügyi támogatást is kérnek a szükséges gázimport kifizetéséhez.
Oroszország mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy megakadályozza, hogy kitermeljük a gázunkat. Mindent meg fognak tenni. Nehéz lesz mindezt kivédeni
- mondta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.
Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD), az Európai Beruházási Bank (EBB) és az Európai Bizottság további segélyek nyújtásán dolgozhat Ukrajna energiaszektorának megsegítésére. A Naftogaz augusztusban már kapott egy 500 millió eurós kölcsönt az EBRD-től a sürgősségi beszerzések finanszírozására, a hónap elején pedig 300 millió eurós hitelt kapott az EBB-től.
Továbbra is szoros kapcsolatban állunk Ukrajnával az ország általános energetikai helyzetét illetően
- mondta Anna Kaisa Itkonen, a bizottság energiaügyi szóvivője.
Míg Ukrajna a korábbi teleket generátorokkal és a civilek megsegítésével vészelte át a téli áramkimaradások idején, egyre nagyobb az aggodalom, hogy a tél vége előtt nem lehet majd helyreállítani a mostani támadások okozta károkat.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
