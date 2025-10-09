Több millió ember maradhat fűtés nélkül, Kijev kétségbeesésében az unióhoz fordult segítségért

Az elmúlt időszak orosz csapásai miatt Ukrajna hazai földgáztermelésének több mint a fele kiesett, ami valószínűleg arra kényszeríti az ukrán vezetést, hogy vészmegoldásokat keressen és jelentős eurómilliárdokat költsön gázimportra a közelgő tél átvészelése érdekében, különben súlyos ellátásbiztonsági probléma lehet. A háborúval sújtott ország most az EU segítségét kéri.

Kijev a hét elején közölte szövetségeseivel, hogy a Harkiv és Poltava régiót célzó masszív orosz támadások miatt

az ország gázkitermelésének nagyjából 60%-át kiiktatta

- mondták az ügyet ismerő személyek a Bloombergnek.

Ha a csapások folytatódnak, Ukrajna azzal számol, hogy 2025-26-os fűtési szezon végéig nagyjából 4,4 milliárd köbméter gázt kell vásárolnia, ami közel 2 milliárd euróba kerülhet. Ez Ukrajna éves fogyasztásának közel 20%-ának felel meg és amely szám az orosz támadások miatt még emelkedhet is. Idén eddig Ukrajna 4,58 milliárd köbméter gázt vásárolt külföldi szállítóktól, ebből 3,67 milliárdot a tavalyi fűtési szezon vége óta.

A gáz nélkülözhetetlen az ukrajnai télben, hiszen a háztartások szinte teljes mértékben a gázalapú fűtésre támaszkodnak.

A támadások óta Ukrajna folyamatos kapcsolatban van az EU-val. Kéréseik az energiarendszerük helyreállításához szükséges felszerelésre és légvédelmi rendszerekre vonatkoznak, amelyekkel jobban meg tudnánk védeni a kritikus infrastruktúráját. Emellett pénzügyi támogatást is kérnek a szükséges gázimport kifizetéséhez.

Oroszország mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy megakadályozza, hogy kitermeljük a gázunkat. Mindent meg fognak tenni. Nehéz lesz mindezt kivédeni

- mondta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD), az Európai Beruházási Bank (EBB) és az Európai Bizottság további segélyek nyújtásán dolgozhat Ukrajna energiaszektorának megsegítésére. A Naftogaz augusztusban már kapott egy 500 millió eurós kölcsönt az EBRD-től a sürgősségi beszerzések finanszírozására, a hónap elején pedig 300 millió eurós hitelt kapott az EBB-től.

Továbbra is szoros kapcsolatban állunk Ukrajnával az ország általános energetikai helyzetét illetően

- mondta Anna Kaisa Itkonen, a bizottság energiaügyi szóvivője.

Míg Ukrajna a korábbi teleket generátorokkal és a civilek megsegítésével vészelte át a téli áramkimaradások idején, egyre nagyobb az aggodalom, hogy a tél vége előtt nem lehet majd helyreállítani a mostani támadások okozta károkat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images