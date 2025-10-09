Történelmi siker Donald Trumptól: lehet, hogy tényleg sikerült lezárni egy nagyon régóta húzódó háborút

Az elnök köszönetet mondott, és hangsúlyozta, hogy a három arab ország küldötteinek jelenléte döntő volt abban, hogy létrejött az egyezség Izrael és a Hamász között. A megállapodás Donald Trump szeptember végén bemutatott, 20 pontos átfogó béketervén alapul.
Az elnök közlése szerint a túszokat hétfőn vagy kedden adhatja át a Hamász.
A 2023. október 7-én elhurcoltak közül 20-an lehetnek életben, míg 28-an halottak.
Donald Trump egyben megerősítette szándékát, hogy ott legyen a két háborúban álló fél által kötött békemegállapodás hivatalos aláírásán Egyiptomban, az utazást vasárnapra tervezik.
Az elnök azt is elmondta:
felkérést kapott izraeli részről, hogy beszédet mondjon az izraeli törvényhozás, a kneszet ülésén.
A közvetítők útján zajló tárgyalásokon Egyiptomban a Trump-adminisztrációt Steve Witkoff különleges elnöki megbízott és Jared Kushner, korábbi elnöki tanácsadó, széles közel-keleti kapcsolatrendszerrel rendelkező üzletember, Donald Trump veje vett részt. A két amerikai diplomata csütörtökön Jichák Hercog izraeli államfővel is találkozott, és a tervek szerint Benjámin Netanjahu miniszterelnökkel is tárgyalnak Jeruzsálemben.
Az amerikai béketerv szerint a gázai háború lezárását célzó folyamat első szakasza a túszok elengedését tartalmazza, valamint Izrael részéről 2000 palesztin fogoly átadását, az izraeli hadsereg visszavonását egy meghatározott vonal mögé a Gázai övezeten belül.
Marco Rubio külügyminiszter a Trump-kabinet ülésén úgy fogalmazott, hogy ami szerdán történt az alku létrejöttével az "az emberiség léptékében mérve is történelem", valamint hozzátette, hogy ennek előzményei voltak azok a "rendkívüli" és "intenzív" telefonhívások, találkozók, amelyeket Donald Trump folytatott a világ vezető politikusaival és aminek révén sikerült elérni a "célvonalat".
Yechiel Leiter, Izrael washingtoni nagykövete ugyanakkor egy interjúban arra hívta fel a figyelmet, hogy a gázai háború addig nem ér véget, amíg meg nem történik a Hamász teljes lefegyverzése, ami része a megállapodásnak. A diplomata csütörtökön a Fox News Digitalnak adott interjúban felhívta a figyelmet arra, hogy a Hamász "kötelezettsége, hogy minden túszt 72 órán belül átadjon", ugyanakkor elismerte a gyakorlati problémákat a holttestek átadását illetően.
Címlapkép forrása: Alex Wong/Getty Images
