Újabb szikra pattant ki a lőporos hordóban: újjáélesztik a rettegett birodalmat?
Újabb szikra pattant ki a lőporos hordóban: újjáélesztik a rettegett birodalmat?

Aleksandar Vučić szerb elnök szerdán azt írta, Törökország nemzetközi jogot sért azzal, hogy fegyvereket szállít Koszovónak – írja a Politico.

Az egykor Szerbia autonóm tartományaként működő Koszovó 2008-ban kiáltotta ki függetlenségét, amit Törökország az elsők között ismert el. Szerbia azonban továbbra is saját területének tekinti Koszovót, ahogy függetlenségét nem ismeri el többek között Oroszország, Kína és öt uniós tagállam (Románia, Szlovákia, Spanyolország, Görögország, Ciprus) sem.

Elborzaszt Törökország magatartása és az ENSZ Alapokmány és az ENSZ Biztonsági Tanácsának 1244. számú határozatának brutális megsértése, valamint a pristinai hatóságok folyamatos felfegyverzése

– fogalmazott szerdai bejegyzésében Vučić.

Míg az ENSZ Biztonsági Tanácsának 1998-as határozata tiltja a fegyverek Koszovóba történő eladását vagy szállítását, a következő évben született megállapodás, az ENSZ Biztonsági Tanácsának 1244. számú határozata kimondja, hogy ez a tilalom nem vonatkozik a nemzetközi polgári és biztonsági erők használatára szánt fegyverekre és kapcsolódó felszerelésekre.

A szerb elnök szerint Törökország az Oszmán Birodalom helyreállítására törekszik a Balkánon.

Most már teljesen világos, hogy Törökország nem akar stabilitást a Nyugat-Balkánon, és ismét az Oszmán Birodalom helyreállításáról álmodik. Szerbia egy kis ország, de mi világosan megértettük az üzenetet!

– írta Vučić.

Törökország aktívan támogatja a balkáni térség muszlim többségű országait, így Bosznia-Hercegovinát, Albániát és Koszovót.

Ankara egyelőre nem válaszolt a szerb elnök megjegyzéseire.

