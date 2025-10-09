Újraindítani egy vészhelyzeti üzemmódban lévő atomerőművet? Oroszország ezt is meglépné

A RIA Novosztyi orosz állami hírügynökség csütörtökön bejelentette, hogy a
Roszatom előkészületeket tesz a zaporizzsjai atomerőmű újraindítására.
A Roszatom azt is közölte, hogy "a nukleáris létesítmény jelenlegi állapota nukleáris biztonsági szempontból nem ad okot aggodalomra".
Fura helyzet
Az atomerőmű szeptember 23-a óta van veszélyhelyzeti üzemmódban, miután feltehetőleg orosz támadások miatt megszűnt a rendes hálózati áramellátása az erőműnek. Bár a zaporizzsjai atomerőmű hidegleállásban van és jelenleg nem működik, de ilyenkor is szükség van megfelelő hűtésre, amihez viszont biztos forrásból kellene biztosítani az áramot - erről részletesen itt írtunk:
Az erőművet nyolc dízelaggregátor üzemeltet folyamatosan, további kilenc darab pedig készenlétben áll (három karbantartás alatt). Ezek a generátorok biztosítják a legfontosabb hűtőszivattyúk, vezérlőáramkörök és egyéb kritikus berendezések ellátását.
Az ukrajnai helyzetet a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) is közelről figyeli NAÜ.
Bár az erőmű már közel két hete nem rendelkezik külső áramellátással, de a környékbeli támadások továbbra is veszélyeztetik az atomerőművet
- közölte Rafael Mariano Grossi NAÜ főigazgató legutóbbi helyzetjelentésében. "A nukleáris biztonsági és védelmi helyzet egyértelműen nem javul. Éppen ellenkezőleg, a kockázatok növekednek. Ez egy rendkívül nehéz helyzet" - mondta Grossi főigazgató.
Tehát a Roszatom bejelentése egy olyan helyzetben érkezett,
amikor szinte értelmezhetetlen egy atomerőmű biztonságos újraindításának gondolata.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
