Újraindítani egy vészhelyzeti üzemmódban lévő atomerőművet? Oroszország ezt is meglépné

Az orosz állami nukleáris vállalat, a Roszatom a zaporizzsjai atomerőmű újraindítására készül, miközben a létesítmény hosszabb ideje már rendes hálózati áramforrás nélkül van. Emiatt jelenleg vészhelyzeti üzemmódban, és csak dízelgenerátorok segítségével tudják biztosítani a kritikus rendszerek működését.

A RIA Novosztyi orosz állami hírügynökség csütörtökön bejelentette, hogy a

Roszatom előkészületeket tesz a zaporizzsjai atomerőmű újraindítására.

A Roszatom azt is közölte, hogy "a nukleáris létesítmény jelenlegi állapota nukleáris biztonsági szempontból nem ad okot aggodalomra".

Fura helyzet

Az atomerőmű szeptember 23-a óta van veszélyhelyzeti üzemmódban, miután feltehetőleg orosz támadások miatt megszűnt a rendes hálózati áramellátása az erőműnek. Bár a zaporizzsjai atomerőmű hidegleállásban van és jelenleg nem működik, de ilyenkor is szükség van megfelelő hűtésre, amihez viszont biztos forrásból kellene biztosítani az áramot - erről részletesen itt írtunk:

Az erőművet nyolc dízelaggregátor üzemeltet folyamatosan, további kilenc darab pedig készenlétben áll (három karbantartás alatt). Ezek a generátorok biztosítják a legfontosabb hűtőszivattyúk, vezérlőáramkörök és egyéb kritikus berendezések ellátását.

Az ukrajnai helyzetet a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) is közelről figyeli NAÜ.

Bár az erőmű már közel két hete nem rendelkezik külső áramellátással, de a környékbeli támadások továbbra is veszélyeztetik az atomerőművet

- közölte Rafael Mariano Grossi NAÜ főigazgató legutóbbi helyzetjelentésében. "A nukleáris biztonsági és védelmi helyzet egyértelműen nem javul. Éppen ellenkezőleg, a kockázatok növekednek. Ez egy rendkívül nehéz helyzet" - mondta Grossi főigazgató.

Tehát a Roszatom bejelentése egy olyan helyzetben érkezett,

amikor szinte értelmezhetetlen egy atomerőmű biztonságos újraindításának gondolata.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio