Zelenszkij az ellenoffenzíva sikereit sorolja – De Putyin elmondta, szerinte miért nincs oka reménykedni Kijevnek
Zelenszkij az ellenoffenzíva sikereit sorolja – De Putyin elmondta, szerinte miért nincs oka reménykedni Kijevnek

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint súlyos veszteségeket mérnek Oroszországra a kelet-donyecki ellenoffenzívájuk keretében, ugyanakkor Vlagyimirn Putyin azt állítja, hogy az orosz csapatok tartják a stratégiai kezdeményezést minden frontszakaszon - számol be a Reuters.

Az ukrán elnök szerdai videónyilatkozatában közölte,

az ukrán haderő jelentős sikereket ért el a Dobropillja térségében zajló ellentámadás során.

Zelenszkij közel egyórás megbeszélést folytatott Olekszandr Szirszkij ukrán főparancsnokkal.

Ukrajna nem véletlenül hangsúlyozza az eredményeit a stratégiai fontosságú Pokrovszktól északra fekvő Dobropilljánál, hisz ez Oroszország lassú előrenyomulásának egyik kulcsfontosságú célpontja Donyeck régióban.

Az ukrán elnök szerint a hadsereg más frontszakaszokon védekezésre kényszerül, különösen az északkelet-ukrajnai Kupjanszknál, ahol hónapok óta hevesen támadnak az oroszok. A délebbre fekvő Novopavlivka környékén is nehéz a helyzet, de Zelenszkij szerint "az aktív védelmi műveleteink jó eredményeket mutatnak".

Ezzel szemben Vlagyimir Putyin orosz elnök, egy Szentpétervár közelében tartott katonai értekezleten azt közölte, hogy

Oroszország 2025-ben közel 5000 négyzetkilométernyi területet foglalt el Ukrajnában.

Putyin szerint az ukrán erők minden frontszakaszon visszavonulóban vannak, és

Kijev mélységi csapásai sem fognak segíteni az ukránok helyzetén.

Az orosz védelmi minisztérium szerdán bejelentette, hogy ellenőrzése alá vonta a dél-zaporizzsjai Novohrihorivka falut, folytatva a szinte naponta bejelentett újabb területfoglalások sorát.

Eközben Ukrajna Herszon régiójának kormányzója szerint az orosz támadások szerdán három ember halálát okozták, míg Szumiban szintén hárman vesztették életüket.

