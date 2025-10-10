  • Megjelenítés
Amerika meghúzta a vörös vonalat: ha ezt meglépik az oroszok, akkor azonnal beavatkoznak
Az Egyesült Államok elnöke a Fehér Házban fogadta a finn elnököt, Alexander Stubbot, ahol több témát is érintettek, sokat beszéltek Oroszország háborújáról – számolt be a Kyiv Independent.

A megbeszélésen egyértelműen a legfontosabb kijelentést Donald Trump tette, aki egy riporteri kérdésre válaszolva kimondta, hogy „erőteljesen” megvédi Finnországot, amennyiben Oroszország támadást indít ellenük. A Fehér Házban Alexander Stubbal több témában is érintették a kelet-európai konfliktus kérdését.

NATO-tagok, nagyszerű emberek, de nem hiszem, hogy ez megtörténik... Nagyon erős hadseregük van, az egyik legjobb. És mi természetesen ott leszünk, hogy segítsünk

– mondta el az amerikai elnök.

Stubb hangsúlyozta, hogy Trump következő nagy húzása az ukrajnai fronton elért békekötés lehet az izraeli-Hamász megállapodás tető alá hozását követően.

Ukrajna lesz Donald Trump elnök következő békemegállapodása, természetesen ennek fenn kell maradnia, és biztos vagyok benne, hogy így is lesz, mert az ösztönzők mind adottak

– jelentette ki a finn elnök.

A két ország más bejelentéseket is tett, így például közösen beszállnak a jeges-tengeri versenyfutásba, ezért összesen 11 jégtörő hajót építenek. Ebből négy darab fog készülni Finnországban a további hetet pedig amerikai hajógyárakban gyártják le, de az észak-európaiak segítségével.

