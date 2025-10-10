Amerika meghúzta a vörös vonalat: ha ezt meglépik az oroszok, akkor azonnal beavatkoznak

A megbeszélésen egyértelműen a legfontosabb kijelentést Donald Trump tette, aki egy riporteri kérdésre válaszolva kimondta, hogy „erőteljesen” megvédi Finnországot, amennyiben Oroszország támadást indít ellenük. A Fehér Házban Alexander Stubbal több témában is érintették a kelet-európai konfliktus kérdését.
NATO-tagok, nagyszerű emberek, de nem hiszem, hogy ez megtörténik... Nagyon erős hadseregük van, az egyik legjobb. És mi természetesen ott leszünk, hogy segítsünk
– mondta el az amerikai elnök.
Stubb hangsúlyozta, hogy Trump következő nagy húzása az ukrajnai fronton elért békekötés lehet az izraeli-Hamász megállapodás tető alá hozását követően.
Ukrajna lesz Donald Trump elnök következő békemegállapodása, természetesen ennek fenn kell maradnia, és biztos vagyok benne, hogy így is lesz, mert az ösztönzők mind adottak
– jelentette ki a finn elnök.
A két ország más bejelentéseket is tett, így például közösen beszállnak a jeges-tengeri versenyfutásba, ezért összesen 11 jégtörő hajót építenek. Ebből négy darab fog készülni Finnországban a további hetet pedig amerikai hajógyárakban gyártják le, de az észak-európaiak segítségével.
Címlapkép forrása: Andrew Harnik/Getty Images
Oroszország elvesztette a légierő egyik legfontosabb vadászgépét
Kulcsfontosságú a légvédelemben.
Mutatjuk, mit tett az árrésstop a magyarok kedvenc vasárnapi húsaival
A mellét, a szárnyát vagy a combját?
Odacsaptak a kormány asztalára a költségvetés elcsúszása miatt
Véleményt mondott a Költségvetési Tanács az idei büdzséről.
Rendkívüli lépés: az USA azonnal kimenti Argentínát
Megmenekülhet a válságos helyzetbe került ország.
Történelmi fordulat jöhet a jegybanki tartalékokban, kulcsszerepet kaphat az arany és a bitcoin
Hátrébb szorulhat a dollár.
Történelmi siker Donald Trumptól: lehet, hogy tényleg sikerült lezárni egy nagyon régóta húzódó háborút
Az elnök személyesen is ott lesz az aláíráson.
Az európai óceánügyi paktum
Az EU új óceánügyi paktuma a tengerek védelmét és a fenntartható kékgazdaságot erősíti, miközben globális együttműködést is előmozdít.
Milliók múlhatnak rajta, hogy melyik nyugdíjmegtakarítást választod
Már jó ideje halogatod a nyugdíjmegtakarítást? Mindig nekikezdesz aztán összezavarodsz a sok infótól? Ennek súlyos költségei vannak, de van egy jó hírünk. Itt kiderítheted, hogy mennyi á
Zsiday Viktor a Tisza Párt vagyonadóról szóló terveiről
A Tisza Párt behozta a közbeszédbe a vagyonadót, ezért érdemes lehet végiggondolni, hogy kell-e ilyen típusú adó nekünk? A többihez hasonlóan ez az adó is... The post Zsiday Viktor a Tisza P
Babra megy a játék - nagyhatalmi játszmák az árupiacon
Sok áldozata van az Amerika és Kína közti kereskedelmi háborúnak, az egyik legnagyobb a szójapiac. A geopolitikai játszmák nemcsak a megszokott kereskedelmi vonalakat rúgták fel,... The post Bab
Fókuszban a KKV-k
A mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) gazdasági szerepe kiemelten fontos, ezért nem véletlen, hogy a társasági adó rendszerében is számos adóalap- és adókedvezmény érhető el kimon
Tudomány turbófokozatban: 26 milliárd a kutatás jövőjére
Megjelent a GINOP Plusz-2.2.1-25, ami esélyt ad arra, hogy a hazai kutatás ne a mezőnyt kergesse, hanem az élmezőnybe ugorjon.
Cser Tamás a Bloombergnek: A forint extra hátszelet kapott
A cikkből megtudhatod: Magyar Péter, az ellenzék vezetője a következő választások után újra kívánja építeni a befektetőkkel és az Európai Unióval való kapcsolatot, és ezzel... The post
A csúcs az új mélypont
Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Megszólalt az Erste-vezér: kiderült, mekkora növekedést hoz az Otthon Start
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.
Az Otthon Start sem állítja meg a magyar falvak kiürülését
Sokak számára vonzó az olcsó vidéki ingatlan, de lehetnek váratlan buktatói az ottani életnek.
Fontos adat érkezett: ezért veszélyes Magyarországon kamatot csökkenteni
Ismét felélénkült a kamatvita.