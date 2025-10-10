Bejelentette a főparancsnok: most jöhet a fordulat a frontvonalon

Szirszkij elmondása szerint

az ukrán csapatok folytatják a támadásokat Dobropilliánál, valamint sikeresen verik vissza az oroszok próbálkozásait.

Kiemelte, hogy továbbra is rengeteg veszteséget okoznak az orosz csapatoknak. Hozzátette ugyanakkor, hogy hadműveleti szempontból továbbra is nagyon nehéz a helyzet keleten.

A főparancsnok négy fő szektort emelt ki, amelyeket nagyon vehemensen támadnak az oroszok: Pokrovszk, Novopavlivka, Liman és Dobropillia. Kijevnek itt kellett a legnagyobb erőfeszítéseket megtennie a védelem megerősítésére.

Átfogó munkamegbeszélést tartottam az ukrán fegyveres erők szeptemberi tevékenységének összefoglalására. Védelmünk aktív. Az ukrán csapatok ellentámadása folytatódik a dobropilliai szektorban

– emelte ki.

Szirszkij hozzátette, hogy légideszantosok, rohamdandárok és más egységek együttes fellépésével sikerült visszaverni azt a fenyegetést, amely korábban még azzal fenyegetett, hogy Oroszország Donyeck megyében jelentős területeket foglalhat el, akár a teljes Donbaszt is bekebelezve.

Címlapkép forrása: Jose Colon/Anadolu via Getty Images