Békülés Ukrajnával: meglepő kijelentést tett Putyin, ez is Donald Trumpnak köszönhető?
Békülés Ukrajnával: meglepő kijelentést tett Putyin, ez is Donald Trumpnak köszönhető?

Annak ellenére, hogy nem sikerült az ukrajnai háborút lezárni, az alaszkai, Donald Trump elnökkel folytatott béketalálkozó eredményeit pozitívan értékeli Vlagyimir Putyin – erről maga az orosz elnök beszélt ma délelőtt Tádzsikisztánban.

Putyin jelenleg Dusanbében, Tádzsikisztánban van, a FÁK-államok találkozóján.

Az orosz elnök azt mondta: összességében pozitívan értékeli a Donald Trumppal való, Anchorage-i találkozót, és emberei is hasonlóan látják a helyzetet.

Azt nem fejtette ki, pontosan mire gondol,

a Trump-Putyin csúcs végül semmilyen érdemi lépést nem ért el az ukrajnai háború lezárása felé, sőt, Trump elnök most azt mérlegeli, hogy Tomahawk cirkálórakétákat ad Ukrajnának.

Putyin vélhetően azért szólalt meg, mert Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes tegnapelőtt azt mondta: az ukrajnai béketeremtési momentum elillant, az Anchorage-i csúcs így végeredményében eredménytelenül zárult. Ezt a kijelentést Jurij Usakov orosz elnöki tanácsadó másnap már explicit megtámadta – ritka pillanat, hogy az orosz vezetők a publikum előtt kritizálják egymást.

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images

