Elbukta Donald Trump a Nobel-békedíjat: megtörte a csendet a Fehér Ház - Ebben nem lesz sok köszönet
Portfolio
A Fehér Ház bírálta a Nobel-bizottságot, amiért a békedíjat egy venezuelai ellenzéki vezetőnek ítélte oda Donald Trump amerikai elnök helyett.

Steven Cheung, a Fehér Ház szóvivője az X platformon közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott:

Trump elnök továbbra is békemegállapodásokat köt, háborúkat fejez be és életeket ment. Humanitárius szíve van, és soha nem lesz hozzá fogható, aki puszta akaraterejével képes hegyeket megmozgatni."

A Nobel-bizottság bebizonyította, hogy a politikát a béke elé helyezi"

- tette hozzá a szóvivő.

A norvég Nobel-bizottság az idei békedíjat a venezuelai Maria Corina Machadónak ítélte oda, kiemelve "a szabadság bátor védelmezőit, akik felkelnek és ellenállnak" az autoriter vezetéssel szemben.

Trump határozottan kampányolt a díjért, és éppen a héten jelentett be tűzszüneti és túsz-megállapodást a gázai háború befejezésére.

A republikánus elnök egyelőre nem kommentálta a Nobel-döntést, de pénteken három olyan videót is megosztott Truth Social fiókján, amelyeken támogatói ünneplik a gázai megállapodást.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Win McNamee/Getty Images

