Elővette a szocialista szuperhatalom újrateremtését Putyin nagy barátja, és ezzel beintett az orosz elnök nagy álmának

Nem szorgalmazom senkinek a Szovjetunió helyreállítását – ez ma már lehetetlen –, de a gazdasági teret meg kell őrizni
– hűtötte le a kedélyeket rögtön a fehérorosz elnök.
A kérdés azért is aktuális, mivel Vlagyimir Putyin orosz elnök korábban „a 20. század legnagyobb geopolitikai katasztrófájának” nevezte a Szovjetunió szétesését. Az orosz elnök többször tett arra utalást, hogy szeretné újjáépíteni az egykori szocialista szuperhatalmat, ez a kommunikációs panel máig megragadt Moszkvában, időről időre előveszik a témát. 2025 januárjában Anatolij Vasszerman, az Állami Duma képviselője jelentette ki, hogy
a „Szovjetunió újjáélesztése valamilyen formában elkerülhetetlen”, majd hozzátette, hogy ez akár már ebben az évben meg is valósulhat.
Kiemelte, hogy a mai napig léteznek olyan soknemzetiségű birodalmak, amelyeken belül a különböző népcsoportok békében tudnak egymás mellett élni. A képviselő azt is elmondta, hogy bizonyos időnként az ilyen hatalmak összeomlanak, de azt követően aztán újra helyreállnak. Korábban az orosz kommunikáció „fenegyereke”, Dmitrij Medvegyev, korábbi orosz elnök vetette fel, hogy esetleg újjá kellene éleszteni a Szovjetuniót.
Címlapkép forrása: Apic/Getty Images
Újabb országban alapít bankot a Revolut
Megszerezték az engedély.
Hamarosan Skyranger 35-ösökkel vadászhatnak orosz drónokra: ezzel nagyot erősödik Ukrajna
Percenként 1000 lövés leadására képesek.
Vitézy Dávid szerint súlyos problémák vannak az Újpest újonnan épülő stadionjával
Várostervezési hibákról beszél a szakember.
Kritikus helyzetben érkezik a döntés Magyarország hitelminősítéséről
Este érkezik az S&P Rating döntése.
Kihirdették a béke-Nobel-díj idei győztesét – Nem ezt a döntést várta Donald Trump
Nem az amerikai elnök kapta meg.
Lesújtó jelentés érkezett: minden harmadik orvos és ápoló depressziós Európában
Ez ötszöröse a lakossági aránynak.
Halálos közúti balesetek: az összesített társadalmi kár az évi 1000 milliárd forintot közelítheti
„VEDD ÉSZRE” címmel indított országos kampányt a Magyar Közút.
Fókuszban a finanszírozás, bemutatkozik a Demján Sándor Tőkeprogram - Szekszárdra érkezik az őszi kkv-rendezvénysorozat
Október 16. Helyszín: Szekszárd Tudásközpont
Innováció a rajtvonalnál
Van egy fejlesztésed, ami már nem ötlet, de még nem piackész? Ez a felhívás arra való, hogy prototípusból termék legyen.
A műanyag nem vész el, csak átalakul, és ez óriási veszélyt jelent környezetünkre
Mikroműanyagokat találtak már magzatok placentájában, a Mariana-árok mélyén, az Everest csúcsán, sőt még az antarktiszi pingvinek szerveiben is. A műanyag ugyanis nem b
Fókuszban a KKV-k
A mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) gazdasági szerepe kiemelten fontos, ezért nem véletlen, hogy a társasági adó rendszerében is számos adóalap- és adókedvezmény érhető el kimon
A bújtatott szerencsejáték, mint üzleti modell
A "blind box", a "loot box" és a hasonló modellek ugyanarra az ösztönre építenek, mint a rulett vagy a sorsjegy: a bizonytalanság izgalmára. Az iparág... The post A bújtatott szerencsejáték
Egy tanuló akár saját jövedelem nélkül is felveheti az Otthon Start hitelt
Természetesen szülői segítség kell ebben az extrém helyzetben, hiszen valakinek el kell bírnia a kölcsön törlesztőrészletét. De a szokásos eljárással ellentétben az Otthon Start hitelnél
Még mindig hasítanak a 3 betűs "tanácsadók"
A napokban megtalálta a szüleimet az egyik hárombetűs pénzügyi közvetítő alvállalkozója. (Ugye a "pénzügyi tanácsadók" legfőképpen ebben a formában működnek, hiszen így nem kell mini
Az európai óceánügyi paktum
Az EU új óceánügyi paktuma a tengerek védelmét és a fenntartható kékgazdaságot erősíti, miközben globális együttműködést is előmozdít.
Zsiday Viktor a Tisza Párt vagyonadóról szóló terveiről
A Tisza Párt behozta a közbeszédbe a vagyonadót, ezért érdemes lehet végiggondolni, hogy kell-e ilyen típusú adó nekünk? A többihez hasonlóan ez az adó is... The post Zsiday Viktor a Tisza P
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Megszólalt az Erste-vezér: kiderült, mekkora növekedést hoz az Otthon Start
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.
Az Otthon Start sem állítja meg a magyar falvak kiürülését
Sokak számára vonzó az olcsó vidéki ingatlan, de lehetnek váratlan buktatói az ottani életnek.
Fontos adat érkezett: ezért veszélyes Magyarországon kamatot csökkenteni
Ismét felélénkült a kamatvita.