Elővette a szocialista szuperhatalom újrateremtését Putyin nagy barátja, és ezzel beintett az orosz elnök nagy álmának

Nem szorgalmazom senkinek a Szovjetunió helyreállítását – ez ma már lehetetlen –, de a gazdasági teret meg kell őrizni

– hűtötte le a kedélyeket rögtön a fehérorosz elnök.

A kérdés azért is aktuális, mivel Vlagyimir Putyin orosz elnök korábban „a 20. század legnagyobb geopolitikai katasztrófájának” nevezte a Szovjetunió szétesését. Az orosz elnök többször tett arra utalást, hogy szeretné újjáépíteni az egykori szocialista szuperhatalmat, ez a kommunikációs panel máig megragadt Moszkvában, időről időre előveszik a témát. 2025 januárjában Anatolij Vasszerman, az Állami Duma képviselője jelentette ki, hogy

a „Szovjetunió újjáélesztése valamilyen formában elkerülhetetlen”, majd hozzátette, hogy ez akár már ebben az évben meg is valósulhat.

Kiemelte, hogy a mai napig léteznek olyan soknemzetiségű birodalmak, amelyeken belül a különböző népcsoportok békében tudnak egymás mellett élni. A képviselő azt is elmondta, hogy bizonyos időnként az ilyen hatalmak összeomlanak, de azt követően aztán újra helyreállnak. Korábban az orosz kommunikáció „fenegyereke”, Dmitrij Medvegyev, korábbi orosz elnök vetette fel, hogy esetleg újjá kellene éleszteni a Szovjetuniót.

Címlapkép forrása: Apic/Getty Images