Felforgathatja Németországot a rejtélyes drónok megjelenése: Hitler óta érinthetetlen törvényt módosítanának

A Német Szövetségi Köztársaság 1949-ben elfogadott alkotmánya tiltja, hogy a német hadsereget, a Bundeswehrt az ország területén vessék be. Az alkotmány létrehozói a náci Németország tapasztalatából kiindulva tették bele ezt a passzust a német alaptörvénybe, ugyanis Hitler idején a hadsereget a hazai kommunisták és szociáldemokraták ellen is bevetették.

Thomas Röwekamp, a Bundestag védelmi bizottságának elnöke szerint azonban

törvényt kellene módosítani, hogy lehetővé tegyék a Bundeswehr számára az ország területén feltűnő drónok lelövését.

A német haderő a jelenlegi törvények szerint csak katonai bázisok fölött elrepülő drónokat lőhet le, német területen pedig csak akkor bevethető, ha támadás éri az országot. A felderítő drónok megjelenése azonban nem számít katonai támadásnak.

A német rendőrség lelőheti ugyan a drónokat, nekik viszont a hadsereggel ellentétben nincsenek meg az ehhez a szükséges eszközeik.

Alexander Dobrindt belügyminiszter ezért azt tervezi, hogy drónvédelmi egységet állít fel a szövetségi rendőrségen belül, és létrehoz egy nemzeti drónvédelmi központot, amely lehetővé teszi a rendőrség, a hírszerző hatóságok és a hadsereg számára az erőforrások összevonását. Emellett olyan törvényjavaslatot is szeretne elfogadtatni, amely a Bundeswehr számára is lehetővé teszi a drónok lelövését az ország területén.

Utóbbihoz azonban alkotmánymódosításra van szükség, amelyhez kétharmados parlamenti többség kell, ez viszont nincs meg a Merz mögött álló CDU/CSU-nak és SPD-nek.

