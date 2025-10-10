  • Megjelenítés
Felforgathatja Németországot a rejtélyes drónok megjelenése: Hitler óta érinthetetlen törvényt módosítanának
Globál

Felforgathatja Németországot a rejtélyes drónok megjelenése: Hitler óta érinthetetlen törvényt módosítanának

Portfolio
Németországban az utóbbi hetekben több gyanús drón is feltűnt, amelyekről Friedrich Merz kancellár azt mondta, többségükben orosz drónok lehettek. A drónveszély kapcsán azonban Németország súlyos jogi kihívással áll szemben: az alkotmány nem engedi meg, hogy a hadsereg az ország területén lője le a potenciálisan veszélyes drónokat – írja a Politico.

A Német Szövetségi Köztársaság 1949-ben elfogadott alkotmánya tiltja, hogy a német hadsereget, a Bundeswehrt az ország területén vessék be. Az alkotmány létrehozói a náci Németország tapasztalatából kiindulva tették bele ezt a passzust a német alaptörvénybe, ugyanis Hitler idején a hadsereget a hazai kommunisták és szociáldemokraták ellen is bevetették.

Thomas Röwekamp, a Bundestag védelmi bizottságának elnöke szerint azonban

törvényt kellene módosítani, hogy lehetővé tegyék a Bundeswehr számára az ország területén feltűnő drónok lelövését.

A német haderő a jelenlegi törvények szerint csak katonai bázisok fölött elrepülő drónokat lőhet le, német területen pedig csak akkor bevethető, ha támadás éri az országot. A felderítő drónok megjelenése azonban nem számít katonai támadásnak.

A német rendőrség lelőheti ugyan a drónokat, nekik viszont a hadsereggel ellentétben nincsenek meg az ehhez a szükséges eszközeik.

Alexander Dobrindt belügyminiszter ezért azt tervezi, hogy drónvédelmi egységet állít fel a szövetségi rendőrségen belül, és létrehoz egy nemzeti drónvédelmi központot, amely lehetővé teszi a rendőrség, a hírszerző hatóságok és a hadsereg számára az erőforrások összevonását. Emellett olyan törvényjavaslatot is szeretne elfogadtatni, amely a Bundeswehr számára is lehetővé teszi a drónok lelövését az ország területén.

Utóbbihoz azonban alkotmánymódosításra van szükség, amelyhez kétharmados parlamenti többség kell, ez viszont nincs meg a Merz mögött álló CDU/CSU-nak és SPD-nek.

Az európai drónészlelésekről ebben a cikkünkben írtunk részletesen:

Kapcsolódó cikkünk

Rejtélyes behatoló tartja rettegésben a kontinenst, Európa pedig csak tehetetlenül néz

Címlapkép forrása: Kay Nietfeld/picture alliance via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Fókuszban a KKV-k

A mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) gazdasági szerepe kiemelten fontos, ezért nem véletlen, hogy a társasági adó rendszerében is számos adóalap- és adókedvezmény érhető el kimon

PR cikk

Konferencia ajánló

SZOMBATHELY - Finanszírozás a gyakorlatban

SZOMBATHELY - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 13.

Portfolio Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórum 2025

2025. október 14.

EGER - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 15.

SZEKSZÁRD - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
ukrajna-háború-oroszrszág-rakéta-sorozatlövő-uragan-frontvonal
Globál
Oroszország egy lépéssel megnyerheti a háborút, Moszkva egy területen nagyon elhúzott a legnagyobb riválisától – Ukrajnai háborús híreink pénteken
Pénzcentrum
Elárulta a titkot az Invia vezére: így lehet töredékáron álomutazást foglalni, bárkinél működik
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility