Hamarosan Skyranger 35-ösökkel vadászhatnak orosz drónokra: ezzel nagyot erősödik Ukrajna

A szerződés nagyságából ítélve legalább egy teljes mobil légvédelmi zászlóalj létrehozására lehet következtetni, amely képes lehet a stratégiai infrastruktúra, előretolt parancsnoki elemek és a kulcsfontosságú logisztikai folyosók védelmére az orosz légi támadásokkal szemben. A gyártó szerint a Skyranger 35 az egyik legkompaktabb, mégis halálos rövid hatótávolságú légvédelmi (SHORAD) megoldás a NATO-szövetséges erők arzenáljában. A Leopard 1 alvázra szerelt rendszer egyensúlyra törekszik a páncélvédelem, a terepjáró képesség és a tűzerő között, ami különösen alkalmassá teheti Ukrajna változékony frontvonali környezetében.

A rendszer lelke a KDG 35/1000 revolver ágyú, amely 35x228mm-es lőszerrel működik és percenként 1000 lövés leadására képes.

A Rheinmetall AHEAD (Advanced Hit Efficiency And Destruction) légrobbanó lőszerével kombinálva a Skyranger hatékony választ adhat az ukrán légteret elárasztó fenyegetésekre: a Sahed-típusú drónokra, a Lancet drónokra és alacsonyan szálló cirkálórakétákra is. A 4 kilométeres hatótávolsággal rendelkező Skyranger 35 gyors reagálásra képes. Működhet önállóan vagy hálózatba kapcsolva a szélesebb légvédelmi parancsnoki struktúrákban. A Rheinmetall moduláris kialakítású tornya lehetővé teszi a jövőbeni rövid hatótávolságú irányított rakéták integrálását is.

Ukrajna mobil légvédelmi igénye sürgőssé vált. 2023 vége óta Oroszország fokozta az alacsony költségű pilóta nélküli légi rendszerek és cirkálórakéták bevetését az energetikai infrastruktúra, lőszerraktárak és logisztikai csomópontok ellen. A Skyranger 35 mobilitása és gyors áttelepíthetősége közvetlenül kezeli ezt a sebezhetőséget.

A rendszer Leopard 1 alvázra szerelése pragmatikus megközelítést tükröz. Bár a Leopard 1 nem rendelkezik a modern harckocsik fejlett páncélzatával, elérhetősége és könnyű karbantarthatósága ideális hordozóvá teszi légvédelmi feladatokra, és biztosítja az interoperabilitást Ukrajna növekvő Leopard járműállományával. Ez a szállítási szerződés nemcsak Ukrajna közvetlen műveleti védelmét erősíti, hanem stratégiai precedenst is teremt. A befagyasztott

orosz állami eszközökből származó nyereségek frontvonalon használt védelmi rendszerekbe történő csatornázásával az Európai Unió jelzi, hogy a pénzügyi hadviselés eszközeit kézzelfogható katonai hatásokká alakítja.

