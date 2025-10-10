Hatalmas robbanások rázták meg Ukrajnát – Sötétbe borult a főváros, vészhelyzet lépett életbe

Az éjjel nagyszabású dróntámadást indított ukrajnai célpontok ellen Oroszország, több városból is robbanásokat jelentettek.

Az ukrán védelmi minisztérium jelentése még nem érkezett meg arról, hogy pontosan hány drónnal és rakétával támadtak az oroszok Ukrajnára, de több felvétel is mutatja, hogy országszerte robbanásokat regisztráltak. Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere szerint az ukrán fővárosban a Dnyeper bal partján teljesen megszűnt a víz- és az áramellátás, de a szakértők már dolgoznak a probléma megoldásán. A csapásokról rengeteg felvétel járta be a közösségi médiát:

It's dark in Kiev

Az eddigi jelentések szerint a hatóságok egy halálos áldozatról és 15 sebesültről tudnak. Robbanások rázták meg Zaporizzsja városát is, ott eddig három sérültet regisztráltak. Kiemelték, hogy a bombázásban elsősorban az energetikai infrastruktúrát célozták, emiatt a vészhelyzeti áramkimaradásokat vezettek be az energiahálózatban. Egyes források szerint Moszkva ballisztikus rakétákat használt Kijev ellen, ezek először nagyjából éjjel fél 2 magasságában csapódtak be. Nagyjából egy órával később újabb robbanások rázták meg a fővárost. Az áramkimaradás az élet minden területén komoly fennakadásokat okozott, így például nem jár a metró sem. Klicsko elmondta, hogy több lakóház is megsérült a támadásban. Meg nem erősített információk szerint összesen 30 különböző típusú rakétával lőtték a kelet-európai országot:

Last night, another large-scale, combined missile and drone attack was carried out on Ukraine.Missiles launched:~3 Iskander-M ballistic missiles from OTRK installations near Taganrog, Rostov Oblast. ~6 Iskander-M ballistic missiles from OTRK installations northeast of…

Oroszország 2025- őszén is visszatért a már jól ismert taktikához: a téli hideg hónapok beköszöntése előtt a kulcsfontosságú energetikai infrastruktúrát támadja Ukrajnában.

Ezzel igyekszik elérni, hogy a lakosság motivációja csökkenjen, valamint a kormány hitelessége csökkenjen a lakosság szemében. Az áramellátás kiiktatásának másik célja, hogy zavart keltsenek a vezetésben ezzel hibát kényszerítsenek ki a döntéshozatalban. Ettől remélik, hogy gyengül a frontvonalakon harcolók utánpótlása is, így gyorsabban tudnak eredményeket elérni a háborúban.

