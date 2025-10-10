  • Megjelenítés
Hatalmas robbanások rázták meg Ukrajnát – Sötétbe borult a főváros, vészhelyzet lépett életbe
Globál

Hatalmas robbanások rázták meg Ukrajnát – Sötétbe borult a főváros, vészhelyzet lépett életbe

Portfolio
Az éjjel nagyszabású dróntámadást indított ukrajnai célpontok ellen Oroszország, több városból is robbanásokat jelentettek.

Az ukrán védelmi minisztérium jelentése még nem érkezett meg arról, hogy pontosan hány drónnal és rakétával támadtak az oroszok Ukrajnára, de több felvétel is mutatja, hogy országszerte robbanásokat regisztráltak. Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere szerint az ukrán fővárosban a Dnyeper bal partján teljesen megszűnt a víz- és az áramellátás, de a szakértők már dolgoznak a probléma megoldásán. A csapásokról rengeteg felvétel járta be a közösségi médiát:

Az eddigi jelentések szerint a hatóságok egy halálos áldozatról és 15 sebesültről tudnak. Robbanások rázták meg Zaporizzsja városát is, ott eddig három sérültet regisztráltak. Kiemelték, hogy a bombázásban elsősorban az energetikai infrastruktúrát célozták, emiatt a vészhelyzeti áramkimaradásokat vezettek be az energiahálózatban. Egyes források szerint Moszkva ballisztikus rakétákat használt Kijev ellen, ezek először nagyjából éjjel fél 2 magasságában csapódtak be. Nagyjából egy órával később újabb robbanások rázták meg a fővárost. Az áramkimaradás az élet minden területén komoly fennakadásokat okozott, így például nem jár a metró sem. Klicsko elmondta, hogy több lakóház is megsérült a támadásban. Meg nem erősített információk szerint összesen 30 különböző típusú rakétával lőtték a kelet-európai országot:

Oroszország 2025- őszén is visszatért a már jól ismert taktikához: a téli hideg hónapok beköszöntése előtt a kulcsfontosságú energetikai infrastruktúrát támadja Ukrajnában.

Ezzel igyekszik elérni, hogy a lakosság motivációja csökkenjen, valamint a kormány hitelessége csökkenjen a lakosság szemében. Az áramellátás kiiktatásának másik célja, hogy zavart keltsenek a vezetésben ezzel hibát kényszerítsenek ki a döntéshozatalban. Ettől remélik, hogy gyengül a frontvonalakon harcolók utánpótlása is, így gyorsabban tudnak eredményeket elérni a háborúban.

Kapcsolódó cikkünk

Oroszország egy lépéssel megnyerheti a háborút, Moszkva egy területen nagyon elhúzott a legnagyobb riválisától – Ukrajnai háborús híreink pénteken

Címlapkép forrása: Kostiantyn Liberov/Libkos/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Fókuszban a KKV-k

A mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) gazdasági szerepe kiemelten fontos, ezért nem véletlen, hogy a társasági adó rendszerében is számos adóalap- és adókedvezmény érhető el kimon

PR cikk

Konferencia ajánló

SZOMBATHELY - Finanszírozás a gyakorlatban

SZOMBATHELY - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 13.

Portfolio Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórum 2025

2025. október 14.

EGER - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 15.

SZEKSZÁRD - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
iraki háború 2003 szenátus törvény
Globál
Történelmi hibát követett el Amerika, de most véget vetnek a háborúnak, amit soha nem is kellett volna elkezdeni
Pénzcentrum
Elárulta a titkot az Invia vezére: így lehet töredékáron álomutazást foglalni, bárkinél működik
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility