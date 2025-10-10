  • Megjelenítés
Itt van Trump következő ellenlábasa, aki rácsok mögött végezheti – Fordult a kocka, több mint 30 évet is kaphat
Itt van Trump következő ellenlábasa, aki rácsok mögött végezheti – Fordult a kocka, több mint 30 évet is kaphat

Banki csalás miatt vádat emelt egy amerikai szövetségi esküdtszék Letitia James New York állami főügyész ellen, miután Donald Trump amerikai elnök bírósági eljárást sürgetett a demokrata párti tisztviselő ellen - írta meg a BBC.

Letitia James, aki 2023-ban a Trump ellen New York államban indított polgári csalási pert vezette, most maga került vád alá.

A virginiai szövetségi bíróságnál benyújtott vádiratban az szerepel, hogy James banki csalást követhetett el és hamisan nyilatkozhatott egy pénzintézetnek egy norfolki ingatlan után felvett jelzáloghitel ügyében.

A vád szerint James olyan jelzáloghitellel vásárolt egy háromszobás házat, amely megkövetelte, hogy az ingatlant második lakóhelyként használja. Az ügyészség állítása szerint azonban James nem lakott az ingatlanban, hanem bérbe adta azt, és a "megtévesztéssel" kedvezőbb hitelfeltételekhez juthatott.

A vádak hasonlóak a Lisa Cook Fed-kormányzóval szembeniekhez, és ugyanúgy Bill Pulte, a lakásfinanszírozási ügynökség Trump által kinevezett vezetője áll eredetileg mögöttük.

Az eljárást kezdeményező Lindsey Halligan ideiglenes szövetségi ügyész szerint "senki sem áll a törvények felett", és közölte, elítélése esetén James vádpontonként akár 30 év börtönbüntetést és egymillió dolláros bírságot is kaphat.

Trump azután nevezte ki korábbi személyes ügyvédjét, az ügyészi tapasztalattal nem bíró Halligant Kelet-Virginia szövetségi ügyészévé, hogy elődjét, Erik Siebertet menesztette. 

méghozzá azért, mert siebert tudatta az igazságügyi minisztériummal, hogy nem talált elegendő bizonyítékot James perbe fogásához.

James közleményben az igazságszolgáltatási rendszer "kétségbeesett fegyverként való használatával" vádolta Trumpot, és azt állította, hogy az elnök

szövetségi bűnüldöző szerveket kényszerít arra, hogy az utasításait kövessék, csak azért, mert én New York állam főügyészeként végeztem a munkámat.

Trump a múlt hónapban közösségi médiában nyilvánosan felszólította Pam Bondi igazságügyi minisztert, hogy indítson eljárást politikai ellenfelei, köztük James ellen.

Az igazságügyi tárca azóta James Comey volt FBI-igazgató ellen is vádat emelt

a Kongresszus állítólagos félrevezetése és akadályozása miatt.

A James által Trump ellen indított polgári perben a volt elnököt kedvezőbb hitelfeltételek érdekében elkövetett üzleti csalásért találták felelősnek, és 500 millió dolláros bírságot szabtak ki rá. A pénzbüntetést később egy fellebbviteli bíróság túlzónak ítélte és hatályon kívül helyezte, bár a csalás bűntettének megállapítását fenntartotta.

