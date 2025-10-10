Itt van Trump következő ellenlábasa, aki rácsok mögött végezheti – Fordult a kocka, több mint 30 évet is kaphat

Letitia James, aki 2023-ban a Trump ellen New York államban indított polgári csalási pert vezette, most maga került vád alá.
A virginiai szövetségi bíróságnál benyújtott vádiratban az szerepel, hogy James banki csalást követhetett el és hamisan nyilatkozhatott egy pénzintézetnek egy norfolki ingatlan után felvett jelzáloghitel ügyében.
A vád szerint James olyan jelzáloghitellel vásárolt egy háromszobás házat, amely megkövetelte, hogy az ingatlant második lakóhelyként használja. Az ügyészség állítása szerint azonban James nem lakott az ingatlanban, hanem bérbe adta azt, és a "megtévesztéssel" kedvezőbb hitelfeltételekhez juthatott.
A vádak hasonlóak a Lisa Cook Fed-kormányzóval szembeniekhez, és ugyanúgy Bill Pulte, a lakásfinanszírozási ügynökség Trump által kinevezett vezetője áll eredetileg mögöttük.
Az eljárást kezdeményező Lindsey Halligan ideiglenes szövetségi ügyész szerint "senki sem áll a törvények felett", és közölte, elítélése esetén James vádpontonként akár 30 év börtönbüntetést és egymillió dolláros bírságot is kaphat.
Trump azután nevezte ki korábbi személyes ügyvédjét, az ügyészi tapasztalattal nem bíró Halligant Kelet-Virginia szövetségi ügyészévé, hogy elődjét, Erik Siebertet menesztette.
méghozzá azért, mert siebert tudatta az igazságügyi minisztériummal, hogy nem talált elegendő bizonyítékot James perbe fogásához.
James közleményben az igazságszolgáltatási rendszer "kétségbeesett fegyverként való használatával" vádolta Trumpot, és azt állította, hogy az elnök
szövetségi bűnüldöző szerveket kényszerít arra, hogy az utasításait kövessék, csak azért, mert én New York állam főügyészeként végeztem a munkámat.
Trump a múlt hónapban közösségi médiában nyilvánosan felszólította Pam Bondi igazságügyi minisztert, hogy indítson eljárást politikai ellenfelei, köztük James ellen.
Az igazságügyi tárca azóta James Comey volt FBI-igazgató ellen is vádat emelt
a Kongresszus állítólagos félrevezetése és akadályozása miatt.
A James által Trump ellen indított polgári perben a volt elnököt kedvezőbb hitelfeltételek érdekében elkövetett üzleti csalásért találták felelősnek, és 500 millió dolláros bírságot szabtak ki rá. A pénzbüntetést később egy fellebbviteli bíróság túlzónak ítélte és hatályon kívül helyezte, bár a csalás bűntettének megállapítását fenntartotta.
Címlapkép forrása: Michael M. Santiago/Getty Images
Egészségügyi dolgozók, figyelem: nagy változás jön a nyugdíjfizetés szabályaiban
Ismét kaphatnak nyugdíjat az egészségügyben dolgozók.
Hatalmas robbanások rázták meg Ukrajnát – Sötétbe borult a főváros, vészhelyzet lépett életbe
Még nem ismert minden részlet.
Köszönjük, Otthon Start: kilőttek a lakásárak szeptemberben
Két hónap leforgása alatt 4,1 százalékkal drágultak a lakások.
Közeleg a kirúgási sokk és semennyire se vagyunk rá felkészülve
A Klarna vezére szerint.
Bármelyik percben kitörhet a háború: szomszédos országot bombáztak az atomhatalom vadászgépei
Robbanások rázták meg Kabult.
Már látszik, hol robbantak az árak az Otthon Start miatt
Heinrich Balázst, az Otthon Centrum értékesítési vezérigazgató-helyettesét kérdeztük.
Szijjártó Péter szerint baj, ha csak egy olajvezeték van - Mol-olaj megy Szerbiába
Nem az oroszra gondolt, hiszen olyan nekünk kettő is van.
Amerika meghúzta a vörös vonalat: ha ezt meglépik az oroszok, akkor azonnal beavatkoznak
Ezt nem nézhetik tétlenül.
A bújtatott szerencsejáték, mint üzleti modell
A "blind box", a "loot box" és a hasonló modellek ugyanarra az ösztönre építenek, mint a rulett vagy a sorsjegy: a bizonytalanság izgalmára. Az iparág... The post A bújtatott szerencsejáték
Egy tanuló akár saját jövedelem nélkül is felveheti az Otthon Start hitelt
Természetesen szülői segítség kell ebben az extrém helyzetben, hiszen valakinek el kell bírnia a kölcsön törlesztőrészletét. De a szokásos eljárással ellentétben az Otthon Start hitelnél
Fókuszban a KKV-k
A mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) gazdasági szerepe kiemelten fontos, ezért nem véletlen, hogy a társasági adó rendszerében is számos adóalap- és adókedvezmény érhető el kimon
Még mindig hasítanak a 3 betűs "tanácsadók"
A napokban megtalálta a szüleimet az egyik hárombetűs pénzügyi közvetítő alvállalkozója. (Ugye a "pénzügyi tanácsadók" legfőképpen ebben a formában működnek, hiszen így nem kell mini
Az európai óceánügyi paktum
Az EU új óceánügyi paktuma a tengerek védelmét és a fenntartható kékgazdaságot erősíti, miközben globális együttműködést is előmozdít.
Zsiday Viktor a Tisza Párt vagyonadóról szóló terveiről
A Tisza Párt behozta a közbeszédbe a vagyonadót, ezért érdemes lehet végiggondolni, hogy kell-e ilyen típusú adó nekünk? A többihez hasonlóan ez az adó is... The post Zsiday Viktor a Tisza P
Babra megy a játék - nagyhatalmi játszmák az árupiacon
Sok áldozata van az Amerika és Kína közti kereskedelmi háborúnak, az egyik legnagyobb a szójapiac. A geopolitikai játszmák nemcsak a megszokott kereskedelmi vonalakat rúgták fel,... The post Bab
Tudomány turbófokozatban: 26 milliárd a kutatás jövőjére
Megjelent a GINOP Plusz-2.2.1-25, ami esélyt ad arra, hogy a hazai kutatás ne a mezőnyt kergesse, hanem az élmezőnybe ugorjon.
Megszólalt az Erste-vezér: kiderült, mekkora növekedést hoz az Otthon Start
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.
Az Otthon Start sem állítja meg a magyar falvak kiürülését
Sokak számára vonzó az olcsó vidéki ingatlan, de lehetnek váratlan buktatói az ottani életnek.
Fontos adat érkezett: ezért veszélyes Magyarországon kamatot csökkenteni
Ismét felélénkült a kamatvita.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!