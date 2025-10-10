  • Megjelenítés
Katonai robbanóanyag-gyárban történt tragédia az USA-ban
Katonai robbanóanyag-gyárban történt tragédia az USA-ban

Halálos kimenetelű robbanás történt egy tennessee-i katonai robbanóanyag-gyárban, ahol több ember életét vesztette és 19 személy eltűnt – írja a Reuters.

Az Accurate Energetic Systems üzemében helyi idő szerint pénteken reggel 7:45-kor (helyi idő szerint) bekövetkezett robbanásról Chris Davis, Humphreys megye seriffje tartott sajtótájékoztatót. A Nashville-től mintegy 80 kilométerre nyugatra található létesítményben történt detonáció következtében több halálos áldozat van.

A seriff nem közölt pontos számot az áldozatokról, mivel elmondása szerint még lehetnek túlélők.

Az Accurate Energetic Systems vállalat katonai, űripari és kereskedelmi robbantási célokra fejleszt, gyárt és tárol robbanóanyagokat. A cég 1300 hektáros bucksnort-i központja nyolc gyártóépülettel és egy minőségellenőrző laboratóriummal rendelkezik.

Jim Bates, Hickman megye polgármestere a CNN-nek elmondta, hogy a gyárnak nem volt komolyabb biztonsági problémája a múltban, bár 2014-ben egy kisebb lőszerrobbanás történt a helyszínen, amely egy ember halálát és három személy sérülését okozta.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Brett Carlsen/Getty Images

