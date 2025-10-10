Keseregnek az oroszok: elvesztették régi szövetségesüket, a NATO erői jutottak hatalomra

Szíriában tavaly decemberben átvették az uralmat a szunni radikális Hajat Tahrír al-Sam lázadói, azóta a szervezet (körülményekhez mérten) igyekszik konszolidálódni, a Nyugat felé nyitni, hogy elérje az országra kivetett szankciók feloldását. Az előző vezetés, az alavita Aszad-dinasztia évtizedeken át Oroszország, illetve a Szovjetunió szoros szövetségese volt.
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a napokban arról beszélt, hogy Moszkva tárgyal Damaszkusz új vezetésével és szeretné, ha Szíria továbbra is az oroszok szoros gazdasági és katonai partnere maradna.
Szimjon Bagdaszarov orosz politikatudós Lavrov kijelentéseit tévútnak látja:
szerinte Moszkva és Damaszkusz kapcsolata a mostani vezetés alatt nem fog helyreállni és fölösleges is ezen dolgozni.
Nem szabad elfelejtenünk, hogy a mostani szír kormány törökbarát, vagyis, lényegében egy ellenséges kormány barátja, ez ugyanis egy NATO-tag. Azt fogják tenni, amit a NATO parancsol nekik”
– fejtegeti véleményét a politikatudós.
Rávilágít: a jelenlegi szír kormány az ország kevesebb mint 50%-át ellenőrzi csak, a leginkább nyersanyag-gazdag régiók még mindig nincsenek az ellenőrzésük alatt.
Bagdaszarov arról is beszél, hogy szerinte erősen kérdéses, hogy a mostani kormány túléli-e a következő éveket, hiszen szerinte már a mostani vezetést adó szunni közösség is elégedetlen a damaszkuszi politikusok eddigi teljesítményével.
Ki tudja garantálni, hogy a helyzet nem változik meg? Sok ember harcolt Basár al-Aszad seregében. Szeretteiket vesztették el. Bármikor kiújulhat a konfliktus. Utána mi lesz?”
- vetette fel a kérdést az orosz szakértő, utalva az idén márciusi, alavita-lázadásra Szíria partvidékén.
Címlapkép forrása: Ugur Yildirim/ dia images via Getty Images
Újabb országban alapít bankot a Revolut
Megszerezték az engedély.
Hamarosan Skyranger 35-ösökkel vadászhatnak orosz drónokra: ezzel nagyot erősödik Ukrajna
Percenként 1000 lövés leadására képesek.
Vitézy Dávid szerint súlyos problémák vannak az Újpest újonnan épülő stadionjával
Várostervezési hibákról beszél a szakember.
Kritikus helyzetben érkezik a döntés Magyarország hitelminősítéséről
Este érkezik az S&P Rating döntése.
Kihirdették a béke-Nobel-díj idei győztesét – Nem ezt a döntést várta Donald Trump
Nem az amerikai elnök kapta meg.
Lesújtó jelentés érkezett: minden harmadik orvos és ápoló depressziós Európában
Ez ötszöröse a lakossági aránynak.
Halálos közúti balesetek: az összesített társadalmi kár az évi 1000 milliárd forintot közelítheti
„VEDD ÉSZRE” címmel indított országos kampányt a Magyar Közút.
Fókuszban a finanszírozás, bemutatkozik a Demján Sándor Tőkeprogram - Szekszárdra érkezik az őszi kkv-rendezvénysorozat
Október 16. Helyszín: Szekszárd Tudásközpont
Innováció a rajtvonalnál
Van egy fejlesztésed, ami már nem ötlet, de még nem piackész? Ez a felhívás arra való, hogy prototípusból termék legyen.
A műanyag nem vész el, csak átalakul, és ez óriási veszélyt jelent környezetünkre
Mikroműanyagokat találtak már magzatok placentájában, a Mariana-árok mélyén, az Everest csúcsán, sőt még az antarktiszi pingvinek szerveiben is. A műanyag ugyanis nem b
Fókuszban a KKV-k
A mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) gazdasági szerepe kiemelten fontos, ezért nem véletlen, hogy a társasági adó rendszerében is számos adóalap- és adókedvezmény érhető el kimon
A bújtatott szerencsejáték, mint üzleti modell
A "blind box", a "loot box" és a hasonló modellek ugyanarra az ösztönre építenek, mint a rulett vagy a sorsjegy: a bizonytalanság izgalmára. Az iparág... The post A bújtatott szerencsejáték
Egy tanuló akár saját jövedelem nélkül is felveheti az Otthon Start hitelt
Természetesen szülői segítség kell ebben az extrém helyzetben, hiszen valakinek el kell bírnia a kölcsön törlesztőrészletét. De a szokásos eljárással ellentétben az Otthon Start hitelnél
Még mindig hasítanak a 3 betűs "tanácsadók"
A napokban megtalálta a szüleimet az egyik hárombetűs pénzügyi közvetítő alvállalkozója. (Ugye a "pénzügyi tanácsadók" legfőképpen ebben a formában működnek, hiszen így nem kell mini
Az európai óceánügyi paktum
Az EU új óceánügyi paktuma a tengerek védelmét és a fenntartható kékgazdaságot erősíti, miközben globális együttműködést is előmozdít.
Zsiday Viktor a Tisza Párt vagyonadóról szóló terveiről
A Tisza Párt behozta a közbeszédbe a vagyonadót, ezért érdemes lehet végiggondolni, hogy kell-e ilyen típusú adó nekünk? A többihez hasonlóan ez az adó is... The post Zsiday Viktor a Tisza P
Megszólalt az Erste-vezér: kiderült, mekkora növekedést hoz az Otthon Start
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.
Az Otthon Start sem állítja meg a magyar falvak kiürülését
Sokak számára vonzó az olcsó vidéki ingatlan, de lehetnek váratlan buktatói az ottani életnek.
Fontos adat érkezett: ezért veszélyes Magyarországon kamatot csökkenteni
Ismét felélénkült a kamatvita.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!