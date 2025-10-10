Keseregnek az oroszok: elvesztették régi szövetségesüket, a NATO erői jutottak hatalomra

Teljesen fölösleges Szíria új kormányával tárgyalni bármiről, hiszen az országot most uraló szunnita kormány lényegében a NATO proxija – fejtegette véleményét az orosz MK.ru hasábjain Szimjon Bagdaszarov.

Szíriában tavaly decemberben átvették az uralmat a szunni radikális Hajat Tahrír al-Sam lázadói, azóta a szervezet (körülményekhez mérten) igyekszik konszolidálódni, a Nyugat felé nyitni, hogy elérje az országra kivetett szankciók feloldását. Az előző vezetés, az alavita Aszad-dinasztia évtizedeken át Oroszország, illetve a Szovjetunió szoros szövetségese volt.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a napokban arról beszélt, hogy Moszkva tárgyal Damaszkusz új vezetésével és szeretné, ha Szíria továbbra is az oroszok szoros gazdasági és katonai partnere maradna.

Szimjon Bagdaszarov orosz politikatudós Lavrov kijelentéseit tévútnak látja:

szerinte Moszkva és Damaszkusz kapcsolata a mostani vezetés alatt nem fog helyreállni és fölösleges is ezen dolgozni.

Nem szabad elfelejtenünk, hogy a mostani szír kormány törökbarát, vagyis, lényegében egy ellenséges kormány barátja, ez ugyanis egy NATO-tag. Azt fogják tenni, amit a NATO parancsol nekik”

– fejtegeti véleményét a politikatudós.

Rávilágít: a jelenlegi szír kormány az ország kevesebb mint 50%-át ellenőrzi csak, a leginkább nyersanyag-gazdag régiók még mindig nincsenek az ellenőrzésük alatt.

Bagdaszarov arról is beszél, hogy szerinte erősen kérdéses, hogy a mostani kormány túléli-e a következő éveket, hiszen szerinte már a mostani vezetést adó szunni közösség is elégedetlen a damaszkuszi politikusok eddigi teljesítményével.

Ki tudja garantálni, hogy a helyzet nem változik meg? Sok ember harcolt Basár al-Aszad seregében. Szeretteiket vesztették el. Bármikor kiújulhat a konfliktus. Utána mi lesz?”

- vetette fel a kérdést az orosz szakértő, utalva az idén márciusi, alavita-lázadásra Szíria partvidékén.

Címlapkép forrása: Ugur Yildirim/ dia images via Getty Images