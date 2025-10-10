Kész, vége: váratlanul megbuktatták a világ egyik legnépszerűtlenebb országvezetőjét

A törvényhozók váratlanul, az este folyamán döntöttek arról, hogy "morális alkalmatlansága" miatt bizalmatlansági szavazást tartanak Dina Boluarte elmozdításáról,
és felszólították az elnököt, hogy jelenjen meg az ülésen. Az államfő ennek nem tett eleget, de a voksolást megtartották.
A 130 tagú kongresszusban 122-en szavaztak a menesztési eljárás megindítása mellett, de már 87 szavazat is elég lett volna.
Ellenfelei szerint Boluarte hivatali ideje alatt jelentősen fokozódott a szervezett bűnbandák tevékenysége, beleértve a megrendelt gyilkosságokat és a zsarolásokat is, és emiatt csökkent az állampolgárok biztonságérzete.
Boluarte első nőként 2022-ben lett elnök Peruban, mandátuma 2026. július 28-án járt volna le.
A szavazás után nyilatkozva arra helyezte a hangsúlyt, hogy elnökként mindig az ország és a lakosság érdekeit tartotta szem előtt. Kijelentette, hogy nem tett semmi rosszat az ország ellen, és hozzáfűzte:
minden percben egységre szólítottam.
A CNN emlékeztet:
az egykori alelnökként, választások nélkül hatalomra került Boluarte ciklusát botrányok sorozata rázta meg.
- Az elődje, Pedro Castillo 2022-es leváltását követő tiltakozások során több mint 60-an vesztették életüket a biztonsági erők fellépése miatt,
- a vádak szerint Rolex órákat és más ékszereket fogadott el kenőpénz gyanánt,
- valamint állítólag egy szökésben lévő politikust szállított az elnöki járművében.
- A "legszaftosabb" vádnak azonban az bizonyult, hogy 2023-ban azért hagyta el két hétig a hivatalát a Kongresszus tájékoztatása vagy a hatalom átmeneti átadása nélkül, hogy plasztikai műtétet végezzenek az orrán. Állítása szerint a műtét „elengedhetetlen” volt az egészsége szempontjából. Az operációt végző sebész viszont ezt cáfolta, mondván, kizárólag esztétikai beavatkozás történt.
Így nem csoda, hogy nemrég a korábban még boluartét támogató konzervatív pártok is a világ egyik legnépszerűtlenebb országvezetőjeként számontartott elnök ellen fordultak.
Mint megírtuk, a 3% (!) körüli népszerűségi mutatóval bíró Boluarte konvoját nyáron tüntetők dobálták meg kövekkel és tojásokkal, miután nagy közfelháborodásra megduplázta a saját fizetését.
Az Ipsos szeptemberi adatai szerint a peruiak 96%-a elutasította Boluarte elnöki teljesítményét.
A latin-amerikai országban szeptemberben ráadásul kormányellenes tiltakozások és összecsapások zajlottak a nyugdíjrendszer parlament által már jóváhagyott reformja miatt, amelynek értelmében kötelezik a 18 év feletti fiatalokat, hogy csatlakozzanak egy magánnyugdíjpénztárhoz, annak ellenére, hogy sokan bizonytalan munkakörülményekkel küzdenek.
Az államfői tisztséget ideiglenesen a 38 éves José Jerí, a Kongresszus házelnöke vette át, aki beszédében leszögezte: feladatait a széles körű nemzeti megbékélés jegyében fogja ellátni, és védelmezni fogja az ország szuverenitását.
A fő ellenség az utcákon van: a bűnszervezetek. Háborút kell hirdetnünk a bűnbandák ellen
- tette hozzá. Egyúttal ígéretet tett arra, hogy átadja a hatalmat a jövő áprilisi választások győztesének.
Boluarte bukott perui vezetők hosszú sorához csatlakozik.
Az ezredforduló óta hét hivatalban lévő vagy volt elnök ellen indult per vagy eljárás korrupcióval vagy emberi jogi visszaélésekkel kapcsolatos vádak miatt. Egy nyolcadik pedig főbe lőtte magát, amikor a rendőrség épp lecsapott volna rá.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
