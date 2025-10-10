  • Megjelenítés
Kiderült, hogy miért nem folytatódnak a tárgyalások Oroszország és Ukrajna között
Globál

Kiderült, hogy miért nem folytatódnak a tárgyalások Oroszország és Ukrajna között

Portfolio
Dmitrij Peszkov, a Kreml sajtótitkára elmondta, hogy szerinte mi az isztambuli tárgyalások leállásának oka – számolt be a TASzSz.

Peszkov szerint az Ukrajna és Oroszország közötti párbeszéd leállásának oka egyértelműen az, hogy Ukrajna vonakodik válaszolni azokra a kérdésekre, amelyeket Oroszország korábban írásban feltett Kijevnek. Mivel ameddig ezekre nem születtek válaszok, felfüggesztették a további párbeszédet. Az elnök sajtótitkára szerint az ukránok arra sem reagáltak, hogy Moszkva felvetette, hogy alakítsanak három munkacsoportot az ellentétek rendezésére.

Peszkov kiemelte, hogy az „elvégzendő házi feladat” része Ukrajnától a következő csúcstalálkozó előtt.

2025-ben az Egyesült Államok nyomására elkezdődtek a tárgyalások az orosz és az ukrán delegáció között, ám ezek csak csekély eredményeket hoztak. Kijev azzal vádolta meg Moszkvát, hogy lényegében semmilyen kompromisszumra nem hajlandóak, a háború legeleje óta támasztott követelményeiket hozta be újra a tárgyalásra, amelyben olyan feltételeket támasztottak, amiket az ukránok vállalhatatlannak tartanak. Szerepel köztük olyan kitétel is, mint az ukrán védelmi erők létszámának erőteljes korlátozása, valamint az oroszok lényegében vazallus államukká szeretnék tenni délnyugati szomszédjukat.

Kapcsolódó cikkünk

Oroszország egy lépéssel megnyerheti a háborút, Moszkva egy területen nagyon elhúzott a legnagyobb riválisától – Ukrajnai háborús híreink pénteken

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Fókuszban a KKV-k

A mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) gazdasági szerepe kiemelten fontos, ezért nem véletlen, hogy a társasági adó rendszerében is számos adóalap- és adókedvezmény érhető el kimon

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

SZOMBATHELY - Finanszírozás a gyakorlatban

SZOMBATHELY - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 13.

Portfolio Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórum 2025

2025. október 14.

EGER - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 15.

SZEKSZÁRD - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
ukrajna-háború-oroszrszág-rakéta-sorozatlövő-uragan-frontvonal
Globál
Oroszország egy lépéssel megnyerheti a háborút, Moszkva egy területen nagyon elhúzott a legnagyobb riválisától – Ukrajnai háborús híreink pénteken
Pénzcentrum
Megdőlt a nagy őszi D-vitamin tévhit: ezt jobb, ha tudod a méregdrága patikai pirulákról
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility