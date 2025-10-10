Kiderült, hogy miért nem folytatódnak a tárgyalások Oroszország és Ukrajna között

Peszkov szerint az Ukrajna és Oroszország közötti párbeszéd leállásának oka egyértelműen az, hogy Ukrajna vonakodik válaszolni azokra a kérdésekre, amelyeket Oroszország korábban írásban feltett Kijevnek. Mivel ameddig ezekre nem születtek válaszok, felfüggesztették a további párbeszédet. Az elnök sajtótitkára szerint az ukránok arra sem reagáltak, hogy Moszkva felvetette, hogy alakítsanak három munkacsoportot az ellentétek rendezésére.

Peszkov kiemelte, hogy az „elvégzendő házi feladat” része Ukrajnától a következő csúcstalálkozó előtt.

2025-ben az Egyesült Államok nyomására elkezdődtek a tárgyalások az orosz és az ukrán delegáció között, ám ezek csak csekély eredményeket hoztak. Kijev azzal vádolta meg Moszkvát, hogy lényegében semmilyen kompromisszumra nem hajlandóak, a háború legeleje óta támasztott követelményeiket hozta be újra a tárgyalásra, amelyben olyan feltételeket támasztottak, amiket az ukránok vállalhatatlannak tartanak. Szerepel köztük olyan kitétel is, mint az ukrán védelmi erők létszámának erőteljes korlátozása, valamint az oroszok lényegében vazallus államukká szeretnék tenni délnyugati szomszédjukat.

