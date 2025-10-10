Kiderült, hogy miért nem folytatódnak a tárgyalások Oroszország és Ukrajna között

Peszkov szerint az Ukrajna és Oroszország közötti párbeszéd leállásának oka egyértelműen az, hogy Ukrajna vonakodik válaszolni azokra a kérdésekre, amelyeket Oroszország korábban írásban feltett Kijevnek. Mivel ameddig ezekre nem születtek válaszok, felfüggesztették a további párbeszédet. Az elnök sajtótitkára szerint az ukránok arra sem reagáltak, hogy Moszkva felvetette, hogy alakítsanak három munkacsoportot az ellentétek rendezésére.
Peszkov kiemelte, hogy az „elvégzendő házi feladat” része Ukrajnától a következő csúcstalálkozó előtt.
2025-ben az Egyesült Államok nyomására elkezdődtek a tárgyalások az orosz és az ukrán delegáció között, ám ezek csak csekély eredményeket hoztak. Kijev azzal vádolta meg Moszkvát, hogy lényegében semmilyen kompromisszumra nem hajlandóak, a háború legeleje óta támasztott követelményeiket hozta be újra a tárgyalásra, amelyben olyan feltételeket támasztottak, amiket az ukránok vállalhatatlannak tartanak. Szerepel köztük olyan kitétel is, mint az ukrán védelmi erők létszámának erőteljes korlátozása, valamint az oroszok lényegében vazallus államukká szeretnék tenni délnyugati szomszédjukat.
Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images
A Lexus is bekerült az AutoWallis portfóliójába
Folytatódik a diverzifikáció.
Emelkedéssel indítja a napot a BUX
Európában nagy a bizonytalanság.
Itt van Trump következő ellenlábasa, aki rácsok mögött végezheti – Fordult a kocka, több mint 30 évet is kaphat
Szerinte csak a munkáját végezte.
A Fed egyik döntéshozója szerint nem kell elsietni a kamatcsökkentést
A vámok tartós inflációt okozhatnak.
6 év után visszatér Kínába az NBA
Fontos piac ez a liga számára.
Felforgathatja Németországot a rejtélyes drónok megjelenése: Hitler óta érinthetetlen törvényt módosítanának
Lépni kell a gyanús drónröptetések miatt.
Komoly veszély leselkedik az USA-ra és Trump tehetetlen
A Fed volt klímakockázati vezetője szerint.
Bill Gates olcsóbbá tenné a fogyókúrás csodaszereket
A szegényebb országokban.
A műanyag nem vész el, csak átalakul, és ez óriási veszélyt jelent környezetünkre
Mikroműanyagokat találtak már magzatok placentájában, a Mariana-árok mélyén, az Everest csúcsán, sőt még az antarktiszi pingvinek szerveiben is. A műanyag ugyanis nem b
Fókuszban a KKV-k
A mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) gazdasági szerepe kiemelten fontos, ezért nem véletlen, hogy a társasági adó rendszerében is számos adóalap- és adókedvezmény érhető el kimon
A bújtatott szerencsejáték, mint üzleti modell
A "blind box", a "loot box" és a hasonló modellek ugyanarra az ösztönre építenek, mint a rulett vagy a sorsjegy: a bizonytalanság izgalmára. Az iparág... The post A bújtatott szerencsejáték
Egy tanuló akár saját jövedelem nélkül is felveheti az Otthon Start hitelt
Természetesen szülői segítség kell ebben az extrém helyzetben, hiszen valakinek el kell bírnia a kölcsön törlesztőrészletét. De a szokásos eljárással ellentétben az Otthon Start hitelnél
Még mindig hasítanak a 3 betűs "tanácsadók"
A napokban megtalálta a szüleimet az egyik hárombetűs pénzügyi közvetítő alvállalkozója. (Ugye a "pénzügyi tanácsadók" legfőképpen ebben a formában működnek, hiszen így nem kell mini
Az európai óceánügyi paktum
Az EU új óceánügyi paktuma a tengerek védelmét és a fenntartható kékgazdaságot erősíti, miközben globális együttműködést is előmozdít.
Zsiday Viktor a Tisza Párt vagyonadóról szóló terveiről
A Tisza Párt behozta a közbeszédbe a vagyonadót, ezért érdemes lehet végiggondolni, hogy kell-e ilyen típusú adó nekünk? A többihez hasonlóan ez az adó is... The post Zsiday Viktor a Tisza P
Babra megy a játék - nagyhatalmi játszmák az árupiacon
Sok áldozata van az Amerika és Kína közti kereskedelmi háborúnak, az egyik legnagyobb a szójapiac. A geopolitikai játszmák nemcsak a megszokott kereskedelmi vonalakat rúgták fel,... The post Bab
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Megszólalt az Erste-vezér: kiderült, mekkora növekedést hoz az Otthon Start
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.
Az Otthon Start sem állítja meg a magyar falvak kiürülését
Sokak számára vonzó az olcsó vidéki ingatlan, de lehetnek váratlan buktatói az ottani életnek.
Fontos adat érkezett: ezért veszélyes Magyarországon kamatot csökkenteni
Ismét felélénkült a kamatvita.