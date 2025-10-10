Kihirdették a béke-Nobel-díj idei győztesét – Nem ezt a döntést várta Donald Trump

A 2025-ös Nobel-békedíjat a béke bátor és elkötelezett bajnoka kapja; egy olyan nő, aki a demokrácia lángját égve tartja a növekvő sötétség közepette. A venezuelai demokratikus mozgalom vezetőjeként Maria Corina Machado a civil bátorság egyik legkülönlegesebb példája az utóbbi időkben Latin-Amerikában
– indokolta a döntést a Norvég Nobel Bizottság.
Machado 2012-ben elindult a venezuelai elnöki előválasztáson, de vesztett. 2024-ben megnyerte az ellenzék elnökjelölti választását, de végül nem ő indult Nicolás Maduro ellen, mert a hatalom nem engedte megméretni magát. Az 1967-ben született politikus jelenleg a Vente Venezuela nevű ellenzéki párt vezetője. A Maduro-kormány megtiltotta neki, hogy elhagyja az országot.
Egyesítette hazája ellenzékét. Soha nem ingott meg a venezuelai társadalom militarizálódása elleni küzdelmében. Kitartóan támogatta a békés átmenetet a demokráciába
– mondta róla a Norvég Nobel Bizottság. Hozzátették:
Bebizonyította, hogy a demokrácia eszközei egyben a béke eszközei is.
Machado jelenleg rejtőzködik hazájában, így nem biztos, hogy részt tud majd venni a díjátadási ceremónián.
A béke-Nobel-díjat vagy Nobel-békedíjat a többi Nobel-díjtól eltérően nem a Svéd Királyi Tudományos Akadémia, hanem a Norvég Nobel Bizottság ítéli oda. A díjazottak között lehetnek személyek és szervezetek is.
A díjat 1901 óta 106. alkalommal osztották ki, 19 évben (1914-1916, 1918, 1923, 1924, 1928, 1932, 1939-1943, 1948, 1955-1956, 1966-1967 és 1972) nem talált gazdára. A Nobel-békedíjat eddig 143 kitüntetettnek ítélték oda, 112 személynek és 31 szervezetnek, mivel azonban a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága (ICRC) háromszor, az ENSZ Menekültügyi Főbiztosának Hivatala (UNHCR) pedig kétszer is megkapta, 112 személy (92 férfi és 20 nő), valamint 28 különböző szervezet a Nobel-békedíj kitüntetettje.
Az idei esélyesek között tartották számon Donald Trump mellett a szudáni Emergency Response Rooms nevű humanitárius civil szervezetet, Julija Navalnaját, a Vlagyimir Putyin legnagyobb hazai ellenfele, a rejtélyes körülmények között elhunyt Alekszej Navalnij özvegyét, az UNRWA-t, az ENSZ palesztin menekülteket segítő hivatalát, valamint annak vezetőjét, Philippe Lazarinit, illetve Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
