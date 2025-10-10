Kimondta a neves pénzember: ha ez így megy tovább, polgárháború jöhet Amerikában

A 76 éves vagyonkezelő a Bloombergnek adott interjút, melyben elsősorban arról beszélt, hogy úgy látja, irreálisan magas jelenleg az amerikai államadósság, olyannyira, hogy
az szerinte a „monetáris stabilitás veszélyezteti.”
Dalio úgy fogalmazott, hogy szerinte „deficit/adósság bomba” ketyeg az Egyesült Államokban, ennek hatástalanításához pedig jelentős adóbevétel-növekedésre és kiadáscsökkentésre lenne szükség.
Hangsúlyozta: az amerikai államadósság jelenleg a GDP 99%-a, 2034-re ez az arányszám akár 116%-ra is felugorhat.
Dalio úgy látja: a kialakult helyzetért mindkét amerikai nagypárt felelős, összességében pedig számos olyan, egyéb probléma van az Egyesült Államokban, amely szerinte súlyos kockázatokat rejt az USA jövője kapcsán.
Dalio ilyen problémának a vagyoni egyenlőtlenségeket, illetve a globális konfliktusok amerikai társadalomra gyakorolt hatásait említette.
Daliótól a Bloomberg megkérdezte azt is, hogy szerinte lehet-e világháború a közeljövőben, a befektető erre azt mondta:
szerinte nagyobb kockázat az, hogy az Egyesült Államokban lesz „valamilyen polgárháborús helyzet”.
Ha nem foglalkozunk ezekkel a dolgokkal, csak nagyobb kockázataink lesznek”
– fogalmazott Dalio.
A Bridgewater-alapító nem először figyelmeztet egy újabb amerikai polgárháború veszélyeire, erről itt írtunk:
Címlapkép forrása: Mark Makela/Getty Images
