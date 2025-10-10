Kimondta a neves pénzember: ha ez így megy tovább, polgárháború jöhet Amerikában

Az elszálló államadósság, vagyoni egyenlőtlenségek és a globális konfliktusok miatt nem kizárt, hogy az Egyesült Államok hamarosan polgárháborús helyzetbe sodródik – jelentette ki Ray Dalio, a legnagyobb amerikai hedge fund, a Bridgewater Associates alapítója.

A 76 éves vagyonkezelő a Bloombergnek adott interjút, melyben elsősorban arról beszélt, hogy úgy látja, irreálisan magas jelenleg az amerikai államadósság, olyannyira, hogy

az szerinte a „monetáris stabilitás veszélyezteti.”

Dalio úgy fogalmazott, hogy szerinte „deficit/adósság bomba” ketyeg az Egyesült Államokban, ennek hatástalanításához pedig jelentős adóbevétel-növekedésre és kiadáscsökkentésre lenne szükség.

Hangsúlyozta: az amerikai államadósság jelenleg a GDP 99%-a, 2034-re ez az arányszám akár 116%-ra is felugorhat.

Dalio úgy látja: a kialakult helyzetért mindkét amerikai nagypárt felelős, összességében pedig számos olyan, egyéb probléma van az Egyesült Államokban, amely szerinte súlyos kockázatokat rejt az USA jövője kapcsán.

Dalio ilyen problémának a vagyoni egyenlőtlenségeket, illetve a globális konfliktusok amerikai társadalomra gyakorolt hatásait említette.

Daliótól a Bloomberg megkérdezte azt is, hogy szerinte lehet-e világháború a közeljövőben, a befektető erre azt mondta:

szerinte nagyobb kockázat az, hogy az Egyesült Államokban lesz „valamilyen polgárháborús helyzet”.

Ha nem foglalkozunk ezekkel a dolgokkal, csak nagyobb kockázataink lesznek”

– fogalmazott Dalio.

Címlapkép forrása: Mark Makela/Getty Images