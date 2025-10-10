  • Megjelenítés
Néhány órán át volt miniszterelnök, újra az oroszlánok elé veti Macron
Néhány órán át volt miniszterelnök, újra az oroszlánok elé veti Macron

Portfolio
Emmanuel Macron francia elnök újra Sébastien Lecornut nevezte ki miniszterelnöknek, akinek fő feladata a 2026-os költségvetés elfogadtatása lesz a megosztott parlamentben.

Macron pénteken ismét Sébastien Lecornut bízta meg a kormányfői teendőkkel, miután korábban a héten lemondott pozíciójáról – írja a Reuters.

Az elnök abban bízik, hogy lojális szövetségese elegendő támogatást tud szerezni a mélyen megosztott parlamentben a 2026-os költségvetés elfogadásához.

A döntéssel Macron kockáztatja politikai ellenfelei haragját, akik szerint a politikai válságból kivezető út vagy az előrehozott parlamenti választások kiírása, vagy az elnök lemondása lenne. Lecornu legfontosabb feladata, hogy hétfő végéig költségvetési javaslatot nyújtson be a parlamentnek.

"Kötelességből elfogadom a köztársasági elnök által rám bízott feladatot, hogy mindent megtegyek Franciaország költségvetésének év végi elfogadtatásáért és polgártársaink mindennapi problémáinak kezeléséért" - írta Lecornu az X-en. Hozzátette:

Véget kell vetnünk ennek a politikai válságnak, amely frusztrálja a franciákat, és ennek az instabilitásnak, amely árt Franciaország megítélésének és érdekeinek.

Macron korábban a mainstream pártvezetők találkozóját hívta össze, hogy támogatást szerezzen választottja számára. A baloldali vezetők csalódottságukat fejezték ki, amiért Macron nem az ő soraikból választott miniszterelnököt, ami arra utal, hogy az új kormány ugyanolyan törékeny lehet, mint elődei.

A politikai bizonytalanság már most is negatívan hat a gazdaságra. François Villeroy de Galhau, a francia jegybank vezetője pénteken előrevetítette, hogy a jelenlegi politikai bizonytalanság a GDP 0,2 százalékpontjába kerülhet az országnak.

A bizonytalanság a növekedés első számú ellensége

– mondta a jegybankelnök az RTL rádiónak.

A költségvetési tárgyalások középpontjában a baloldal azon törekvése áll, hogy visszavonják Macron 2023-as nyugdíjreformját, amely megemelte a nyugdíjkorhatárt, valamint hogy magasabb adókat vessenek ki a gazdagokra. Ezeket a követeléseket nehéz összeegyeztetni a konzervatívok álláspontjával, akiknek támogatására Macronnak szintén szüksége van a költségvetés elfogadásához.

A találkozón Macron felajánlotta, hogy egy évvel, 2028-ig elhalasztja a nyugdíjkorhatár 64 évre emelését, de a Zöldek vezetője, Marine Tondelier ezt az engedményt elégtelennek minősítette.

Villeroy szerint kívánatos lenne, ha a költségvetési hiány 2026-ban nem haladná meg a GDP 4,8 százalékát.

A hiány az idén várhatóan eléri a GDP 5,4 százalékát, ami közel kétszerese az Európai Unió által meghatározott felső határnak.

Forrás: Reuters

