Oroszország egy lépéssel megnyerheti a háborút, Moszkva egy területen nagyon elhúzott a legnagyobb riválisától – Ukrajnai háborús híreink pénteken
Oroszország egy lépéssel megnyerheti a háborút, Moszkva egy területen nagyon elhúzott a legnagyobb riválisától – Ukrajnai háborús híreink pénteken

Portfolio
Ha Oroszország sikeresen lerombolja Ukrajna áramellátó rendszerét, Kijevnek muszáj lesz azonnal letennie a fegyvert, hiszen nem fognak tudni tovább harcolni – mondta el Igor Korotcsenkó orosz katonai elemző az MK.ru-nak. Az Egyesült Államok jelentősen le van maradva a hiperszonikus fegyverek és a hiperszonikus rakéták elleni védelmi rendszerek fejlesztésében, Kína és Oroszország ezen a téren lényegesen jobban áll - figyelmeztet az Atlantic Council tanulmánya, melyet az Axios szemlézett. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb híreivel.
23 ukrán drón lelövését jelentette Moszkva

Az éjjel az ukránok drónokkal támadtak Ukrajna területére, az orosz védelmi minisztérium jelentése szerint összesen 23 alkalommal. Azt állítják, hogy ezek mindegyikét megsemmisítették, összesen 10 drónt a Belgorodi régió, 10-et a Fekete-tenger és 3 drónt a Brjanszki régió felett.

(TASzSz)

Oroszország elvesztette a légierő egyik legfontosabb vadászgépét

Az orosz Gazeta számolt be arról, hogy az orosz légierő egyik vadászgépe leszállás közben megsemmisült a lipecki régióban.

Oroszország elvesztette a légierő egyik legfontosabb vadászgépét
Oroszország egy lépéssel megnyerheti a háborút, Moszkva egy területen nagyon elhúzott a legnagyobb riválisától – Ukrajnai háborús híreink pénteken

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború aktualitásaival.

