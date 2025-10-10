23 ukrán drón lelövését jelentette Moszkva
Az éjjel az ukránok drónokkal támadtak Ukrajna területére, az orosz védelmi minisztérium jelentése szerint összesen 23 alkalommal. Azt állítják, hogy ezek mindegyikét megsemmisítették, összesen 10 drónt a Belgorodi régió, 10-et a Fekete-tenger és 3 drónt a Brjanszki régió felett.
(TASzSz)
Oroszország elvesztette a légierő egyik legfontosabb vadászgépét
Az orosz Gazeta számolt be arról, hogy az orosz légierő egyik vadászgépe leszállás közben megsemmisült a lipecki régióban.
Oroszország egy lépéssel megnyerheti a háborút, Moszkva egy területen nagyon elhúzott a legnagyobb riválisától – Ukrajnai háborús híreink pénteken
Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború aktualitásaival.
Tegnapi tudósításunkat itt olvashatja vissza:
Címlapkép forrása: Roman Chop/Global Images Ukraine via Getty Images
