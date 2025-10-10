Oroszország egy lépéssel megnyerheti a háborút, Moszkva elsöprő támadást indított – Ukrajnai háborús híreink pénteken

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök számolt be az éjszakai orosz drón- és rakétatámadás részleteiről. A jelentés szerint összesen 497 eszközt érzékeltek, ezek között vegyesen voltak pilóta nélküli drónok, csalidrónok, valamint balisztikus és cirkálórakéták is.

A 465 darab támadó Sahed-típusú drónból 405-öt semmisítettek meg,

a 2 kilőtt Kindzsal aeroballisztikus rakétából 1-et szedtek le,

14-ből 4 Iszkander-M/KN-23 ballisztikus rakétát hatástalanítottak,

12-ből 9 Iszkander-K és

4-ből 1 X-59-es cirkálórakétát lőttek ki.

Mindez azt jelenti, hogy összesen 420 eszköz esetben hatékonynak bizonyult a légvédelem.