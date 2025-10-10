  • Megjelenítés
Oroszország egy lépéssel megnyerheti a háborút, Moszkva elsöprő támadást indított – Ukrajnai háborús híreink pénteken
Oroszország egy lépéssel megnyerheti a háborút, Moszkva elsöprő támadást indított – Ukrajnai háborús híreink pénteken

Portfolio
Ha Oroszország sikeresen lerombolja Ukrajna áramellátó rendszerét, Kijevnek muszáj lesz azonnal letennie a fegyvert, hiszen nem fognak tudni tovább harcolni – mondta el Igor Korotcsenkó orosz katonai elemző az MK.ru-nak. Az éjjel nagyszabású dróntámadást indított ukrajnai célpontok ellen Oroszország, több városból is robbanásokat jelentettek. A jelentés szerint összesen 497 eszközt érzékeltek, ezek között vegyesen voltak pilóta nélküli drónok, csalidrónok, valamint balisztikus és cirkálórakéták is. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb híreivel.
Megüzenték az oroszok, hogy mi volt az indoka mai, nagyszabású támadásnak

Belgorodért! - állt több Dnyipo városa közelében lelőtt orosz drónon, amely egyértelműen jelzi, hogy az oroszok alaposan berágtak az ukrajnai határ közelében fekvő város elleni támadások miatt. Voltak ennél erősebb üzenetek is, amelyben arra buzdítják a „hoholokat” (az oroszok pejoratív jelleggel hívják így az ukránokat), hogy „akasszák fel magukat”.

Maga az elnök jelentette be: hatalmas csapás érte Ukrajnát

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök számolt be az éjszakai orosz drón- és rakétatámadás részleteiről. A jelentés szerint összesen 497 eszközt érzékeltek, ezek között vegyesen voltak pilóta nélküli drónok, csalidrónok, valamint balisztikus és cirkálórakéták is.

  • A 465 darab támadó Sahed-típusú drónból 405-öt semmisítettek meg,
  • a 2 kilőtt Kindzsal aeroballisztikus rakétából 1-et szedtek le,
  • 14-ből 4 Iszkander-M/KN-23 ballisztikus rakétát hatástalanítottak,
  • 12-ből 9 Iszkander-K és
  • 4-ből 1 X-59-es cirkálórakétát lőttek ki.

Mindez azt jelenti, hogy összesen 420 eszköz esetben hatékonynak bizonyult a légvédelem.

Hazaárulás vádjával vettek őrizetbe egy szevasztopoli lakost

Az Oroszország által annektált Krím egyik legnagyobb városában található Szevasztopolban az orosz hatóságok őrizetbe vettek egy 45 éves lakost, akit hazaárulással vádolnak. A jelentések szerint a férfi adatokat gyűjtött a helyi légvédelmi rendszerek pozíciójáról és ezeket egy külső forrásnak továbbította.

(TASzSz)

Friss felvétel mutatja a Kijev elleni orosz támadást

Éjszaka több robbanás rázta meg az ukrán fővárost, erről pedig felvételek is készültek.

Az ukrán főváros egy része áram és víz nélkül maradt

Vitalij Klicsko kijevi polgármester bejelentése szerint az orosz támadások következtében péntek reggelre az ukrán főváros egy része áram- és vízellátás nélkül maradt. Bejegyzése szerint a probléma a Dnyeper bal partján fekvő városrészt érinti. Hozzátette, hogy a szakemberek már dolgoznak a probléma elhárításán.

(Telegram)

23 ukrán drón lelövését jelentette Moszkva

Az éjjel az ukránok drónokkal támadtak Ukrajna területére, az orosz védelmi minisztérium jelentése szerint összesen 23 alkalommal. Azt állítják, hogy ezek mindegyikét megsemmisítették, összesen 10 drónt a Belgorodi régió, 10-et a Fekete-tenger és 3 drónt a Brjanszki régió felett.

(TASzSz)

Oroszország egy lépéssel megnyerheti a háborút, Moszkva egy területen nagyon elhúzott a legnagyobb riválisától – Ukrajnai háborús híreink pénteken

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború aktualitásaival.

Tegnapi tudósításunkat itt olvashatja vissza:

