Oroszország egy lépéssel megnyerheti a háborút, Moszkva elsöprő támadást indított – Ukrajnai háborús híreink pénteken

Elővette a szocialista szuperhatalom újrateremtését Putyin nagy barátja, és ezzel beintett az orosz elnök nagy álmának
Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök szoros szövetségese azon mélázott el, hogy vajon újra lehet-e teremteni a Szovjetuniót – közölte a Gazeta.
Keseregnek az oroszok: elvesztették régi szövetségesüket, a NATO erői jutottak hatalomra
Teljesen fölösleges Szíria új kormányával tárgyalni bármiről, hiszen az országot most uraló szunnita kormány lényegében a NATO proxija – fejtegette véleményét az orosz MK.ru hasábjain Szimjon Bagdaszarov.
Bejelentette a főparancsnok: most jöhet a fordulat a frontvonalon
Az ukrán fegyveres erők főparancsnoka, Olekszandr Szirszkij nyilatkozott az orosz-ukrán háború legfrissebb állásáról, és kifejtette, hogy fordulóponthoz érkeztek a harcok – írja az RBC Ukraine.
Hamarosan Skyranger 35-ösökkel vadászhatnak orosz drónokra: ezzel nagyot erősödik Ukrajna
Rheinmetall Italia SpA Rómában gyártja és integrálja a Skyranger 35 légvédelmi rendszereket, amelyek Ukrajna légvédelmének megerősítését szolgálják az orosz légi támadásokkal szemben - jelentette az Army Recognition.
Megüzenték az oroszok, hogy mi volt az indoka mai, nagyszabású támadásnak
Belgorodért! - állt több Dnyipo városa közelében lelőtt orosz drónon, amely egyértelműen jelzi, hogy az oroszok alaposan berágtak az ukrajnai határ közelében fekvő város elleni támadások miatt. Voltak ennél erősebb üzenetek is, amelyben arra buzdítják a „hoholokat” (az oroszok pejoratív jelleggel hívják így az ukránokat), hogy „akasszák fel magukat”.
Russian drones shot down in Dnipro carried messages like “Khokhols, hang yourselves” and “For Belgorod,” according to local media. pic.twitter.com/9dFYr2QOIM https://t.co/9dFYr2QOIM— NOELREPORTS (@NOELreports) October 10, 2025
Kiderült, hogy miért nem folytatódnak a tárgyalások Oroszország és Ukrajna között
Dmitrij Peszkov, a Kreml sajtótitkára elmondta, hogy szerinte mi az isztambuli tárgyalások leállásának oka – számolt be a TASzSz.
Pillanatok alatt háború szélére került Amerika – Oroszországnak könyörög a latin diktátor, Donald Trump bármikor támadhat
Venezuela rendkívüli ülést kért az ENSZ Biztonsági Tanácsától (BT) Oroszországon keresztül, mivel úgy látják, hogy az Egyesült Államok bármelyik pillanatban megtámadhatja őket. Donald Trump amerikai elnök nagy mennyiségű haditechnikai eszközt vont össze a latin-amerikai ország mellett, hivatalosan a helyi drogkartellek hajóira vadásznak, de amerikai elemzők is rámutatnak arra, hogy a térségben felvonultatott katonai képesség jócskán túlmutat egy ilyen misszió erőforrás-szükségletein.
Maga az elnök jelentette be: hatalmas csapás érte Ukrajnát
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök számolt be az éjszakai orosz drón- és rakétatámadás részleteiről. A jelentés szerint összesen 497 eszközt érzékeltek, ezek között vegyesen voltak pilóta nélküli drónok, csalidrónok, valamint balisztikus és cirkálórakéták is.
- A 465 darab támadó Sahed-típusú drónból 405-öt semmisítettek meg,
- a 2 kilőtt Kindzsal aeroballisztikus rakétából 1-et szedtek le,
- 14-ből 4 Iszkander-M/KN-23 ballisztikus rakétát hatástalanítottak,
- 12-ből 9 Iszkander-K és
- 4-ből 1 X-59-es cirkálórakétát lőttek ki.
Mindez azt jelenti, hogy összesen 420 eszköz esetben hatékonynak bizonyult a légvédelem.
The Ukrainian Air Force reported on the overnight missile and drone attack.Shot down:405/465 Shahed and other type drones1/2 Kh-47M2 Kinzhal aeroballistic missiles4/14 Iskander-M/KN-23 ballistic missiles9/12 Iskander-K cruise missiles1/4 Kh-59/69 cruise missilesIn… pic.twitter.com/BiqjBAJ1z5 https://t.co/BiqjBAJ1z5— NOELREPORTS (@NOELreports) October 10, 2025
Ukrajna hozhatja el Trump egyik legnagyobb álmát, de ennek van egy komoly feltétele
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kész Donald Trump amerikai elnököt a Nobel-békedíjra jelölni, de ehhez ezt feltételhez köti – számolt be a Kyiv Independent.
Hazaárulás vádjával vettek őrizetbe egy szevasztopoli lakost
Az Oroszország által annektált Krím egyik legnagyobb városában található Szevasztopolban az orosz hatóságok őrizetbe vettek egy 45 éves lakost, akit hazaárulással vádolnak. A jelentések szerint a férfi adatokat gyűjtött a helyi légvédelmi rendszerek pozíciójáról és ezeket egy külső forrásnak továbbította.
(TASzSz)
Hatalmas robbanások rázták meg Ukrajnát – Sötétbe borult a főváros, vészhelyzet lépett életbe
Az éjjel nagyszabású dróntámadást indított ukrajnai célpontok ellen Oroszország, több városból is robbanásokat jelentettek.
Friss felvétel mutatja a Kijev elleni orosz támadást
Éjszaka több robbanás rázta meg az ukrán fővárost, erről pedig felvételek is készültek.
WATCH: The moment the lights went out in Kyiv after a Russian strike. pic.twitter.com/tTm4jYsUS1 https://t.co/tTm4jYsUS1— Clash Report (@clashreport) October 10, 2025
Amerika meghúzta a vörös vonalat: ha ezt meglépik az oroszok, akkor azonnal beavatkoznak
Az Egyesült Államok elnöke a Fehér Házban fogadta a finn elnököt, Alexander Stubbot, ahol több témát is érintettek, sokat beszéltek Oroszország háborújáról – számolt be a Kyiv Independent.
Nem tetszik Donald Trumpnak, hogy merre repülnek a kínai utasszállítók
A Trump-kormány javaslatot tett arra, hogy a kínai légitársaságok Egyesült Államokba tartó és onnan induló járatai számára megtiltsák az orosz légtér használatát, mivel az lehetővé teszi a repülési idő csökkentését, ami hátrányos helyzetbe hozza az amerikai légitársaságokat.
Az ukrán főváros egy része áram és víz nélkül maradt
Vitalij Klicsko kijevi polgármester bejelentése szerint az orosz támadások következtében péntek reggelre az ukrán főváros egy része áram- és vízellátás nélkül maradt. Bejegyzése szerint a probléma a Dnyeper bal partján fekvő városrészt érinti. Hozzátette, hogy a szakemberek már dolgoznak a probléma elhárításán.
(Telegram)
Trumpnak elege lett, történelmi húzásra készül: egyszerűen kihajítaná az akadékoskodó hatalmat a NATO-ból
Trump felvetette Spanyolország NATO-ból való kizárását, miután az ország elutasította a védelmi kiadások növelését a GDP 5%-ára - írta a Bloomberg.
23 ukrán drón lelövését jelentette Moszkva
Az éjjel az ukránok drónokkal támadtak Ukrajna területére, az orosz védelmi minisztérium jelentése szerint összesen 23 alkalommal. Azt állítják, hogy ezek mindegyikét megsemmisítették, összesen 10 drónt a Belgorodi régió, 10-et a Fekete-tenger és 3 drónt a Brjanszki régió felett.
(TASzSz)
Oroszország elvesztette a légierő egyik legfontosabb vadászgépét
Az orosz Gazeta számolt be arról, hogy az orosz légierő egyik vadászgépe leszállás közben megsemmisült a lipecki régióban.
Oroszország egy lépéssel megnyerheti a háborút, Moszkva egy területen nagyon elhúzott a legnagyobb riválisától – Ukrajnai háborús híreink pénteken
Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború aktualitásaival.
Tegnapi tudósításunkat itt olvashatja vissza:
Címlapkép forrása: Roman Chop/Global Images Ukraine via Getty Images
