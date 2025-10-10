  • Megjelenítés
Oroszország elvesztette a légierő egyik legfontosabb vadászgépét
Az orosz Gazeta számolt be arról, hogy az orosz légierő egyik vadászgépe leszállás közben megsemmisült a lipecki régióban.

Október 9-én az esti órákban a lipecki régió egyik repülőterére készülődött leszálláshoz az egyik MiG-31-es vadászgép, amikor a földnek csapódott. A pilóták katapultáltak, így túlélték a balesetet. Elmondások szerint az elfogó vadászgép éppen fegyverek nélkül hajtott végre gyakorló repülést. A gép lakatlan területen zuhant le, így a polgári infrastruktúrában nem okozott károkat. A jelentések szerint a keletkezett tüzet a kiérkező hatóságok gyorsan eloltották, megakadályozva ezzel a továbbterjedését.

Az első hírek alapján a futómű meghibásodása válthatta a ki a balesetet. A pilóták ebben a helyzetben igyekeztek még a vadászgépet a lakott területek közeléből máshová vezetni, majd végül katapultáltak. A pilóták a leszállás során könnyebb sérüléseket szenvedtek, kórházba szállították őket, életük nincs veszélyben. A Védelmi Minisztérium megerősítette a balesetet, de hivatalos okokat nem közölt.

Az orosz (szovjet) légierő 1981 óta használja a MiG-31-es nagy hatótávolságú, szuperszonikus elfogó vadászgépeket. Feladatuk a nagy sebességű célpontok elfogása, elsősorban a légtér védelmében veszik hasznukat.

Az elmúlt években több ilyen típus lezuhanásáról is beszámoltak, gyakran kiemelve, hogy az idősebb típusok egyre inkább elöregedtek, nincsenek már jó műszaki állapotban, több alkatrész elkopott.

