Tíz orosz harci gép csapott le a NATO-országokkal körülvett területen, az EU-tagok már evakuálási tervekkel készülnek

Oroszország tíz Su–30SM2 és Su–24M típusú harci géppel hajtott végre bombázási gyakorlatot Kalinyingrádban, a NATO-tagállamokkal körülvett exklávéban. Az orosz védelmi minisztérium szerint a gépek 1000 km/órás sebességgel repültek, földi célpontokat támadtak, és légvédelmi rendszerek kijátszását gyakorolták.
A hadgyakorlatot a Balti Flotta szervezte, és a Taszsz hírügynökség szerint az ellenséges páncélos egységek elleni műveleteket is modellezték – írja a Newsweek.
A térségben ezzel párhuzamosan Észtország, Lettország és Litvánia saját védelmi és evakuálási terveiket teszteli. A három ország szerint Oroszország már most is hibrid háborút folytat ellenük, amely szabotázsakciókat, kibertámadásokat és légsértéseket foglal magában. A litván külügyminiszter, Kęstutis Budrys szerint ezek a gyakorlatok a lakosság megnyugtatását szolgálják, és azt üzenik, hogy a térség készen áll minden forgatókönyvre.
A NATO-tagállamok attól tartanak, hogy Vlagyimir Putyin céljai Ukrajnán túlra is kiterjedhetnek, különösen a volt szovjet Baltikumra.
A szövetség továbbra is az 5. cikkely szerinti kollektív védelem fenntartását hangsúlyozza, míg a Kreml tagadja, hogy támadó szándékai lennének. Moszkva viszont azzal vádolja a NATO-t, hogy szándékosan fokozza a feszültséget Oroszországgal.
Putyin pénteken Tádzsikisztánban bejelentette, hogy Oroszország hamarosan új nukleáris fegyvert mutat be, amely szerinte „fejlettebb, mint bármely más nukleáris állam arzenálja”.
Azt is elismerte, hogy globális fegyverkezési verseny zajlik, és egyes országok nukleáris tesztekre készülhetnek. Putyin kijelentette: ha mások új kísérleteket indítanak, Oroszország is követni fogja őket, mert „biztonsági szempontból ez helyes lépés”.
