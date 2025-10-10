Történelmi hibát követett el Amerika, de most véget vetnek a háborúnak, amit soha nem is kellett volna elkezdeni

Az amerikai szenátus ellenszavazat nélkül hatályon kívül helyezte a 2003-as, Irak elleni inváziónak jogi felhatalmazást adó törvényt, hivatalosan is lezárva a közel-keleti ország elleni katonai műveleteket.

Így érnek véget a háborúk. Nem egy robbanással, hanem pityergéssel. Így is, Amerikát örökre megváltoztatták ezek a háborúk és a Közel-Keletet is”

– kommentálta a fejleményt Tim Kaine demokrata szenátor.

A szenátorok azért érezték helyénvalónak a törvény elfogadását, mert úgy gondolják, Irak helyzete megváltozott, most már az Egyesült Államok stratégiai partnere az ország és nem potenciális fenyegetés. A 2003-as invázió jogi felhatalmazása mellett az 1991-es, öbölháború kongresszusi engedélyét is hatályon kívül helyezték az amerikai honatyák.

Az AP kitér arra is: az Egyesült Államok lakosságának nagy része ma már úgy látja, a 2003-as, Irak elleni invázió hiba volt. George Bush volt elnök azért támadta meg az országot, mert megvádolta őket azzal, hogy tömegpusztító fegyvereket fejlesztenek, holott ez nem volt igaz. A konfliktusban 5000 amerikai és több százezer iraki vesztette életét, az ezt követő káosz pedig közvetlenül hozzájárult az Iszlám Állam és más terrorszervezetek felemelkedéséhez.

